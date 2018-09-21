"Евроопт" открыл 100-й магазин на селе

Магазин в поселке Ореховск был открыт по многочисленным просьбам жителей. Это стало возможным благодаря указу главы государства, которым в конце июля были сняты все ограничения на развитие торговли в Оршанском районе.

Осень – благодатное время в деревне. Земледельцы убирают в закрома урожай, который трепетно взращивался весь год, и планируют, какую прибыль смогут получить после его реализации. Так уж совпало, что первый урожай на селе собирает в эти дни и торговая сеть "Евроопт" – крупнейший белорусский оператор розницы открыл сегодня свой уже 100-й торговый объект в сельской местности. Сеть "Евроопт" сегодня обслуживает покупателей не только во всех крупных городах страны, но уже представлена практически во всех районных центрах – в 109 из 118. А вот сельские жители только начинают приобщаться к торговому сервису сети "Евроопт". Но если в начале года сельских магазинов сети было только 11, то теперь – ровно 100!

МАСШТАБ СОБЫТИЯ

Экономика, как и история, не знает сослагательного наклонения. Гадать, как развивались бы события в сельской торговле, если бы к этому делу не подключились крупные торговые сети, не приходится: ответ очевиден – по печальному сценарию. Отсутствие оборотных средств у сельских торговых организаций, слабый ассортимент, завышенные цены, некачественное обслуживание и жалкий вид магазинов – это объективная реальность, с которой приходится сталкиваться многим жителям глубинки. Но сегодня эта картина получает совсем иные краски. И их сполна могут оценить жители городского поселка Ореховск, расположенного в Оршанском районе.

О том, чтобы в поселке, который насчитывает около 2,5 тыс. человек, было, наконец, налажено нормальное торговое обслуживание, мечтали все. Жители написали немало писем в различные инстанции с просьбой разрешить крупным торговым сетям работать в Ореховске, чтобы преодолеть монополизацию местной торговли индивидуальными предпринимателями. И объясняли, что их не устраивает ни ассортимент, ни цены на продаваемые в поселке товары. За любыми более-менее серьезными покупками семьи Ореховска ездили в Оршу. И, оценив там преимущества магазинов крупнейшего торгового оператора страны, прямым текстом просили – откройте у нас "Евроопт"!

Раньше за любыми более-менее серьезными покупками семьи Ореховска ездили в Оршу

Обращались сельчане и напрямую в компанию. В Ореховск неоднократно приезжал операционный директор сети "Евроопт" Владлен Атрошкин, чтобы на месте разобраться с ситуацией и найти с местной властью пути решения проблемы. Ведь "Евроопт", конечно же, готов был открыться в Ореховске – да на то время просто не имел права!

В Ореховск неоднократно приезжал операционный директор сети "Евроопт" Владлен Атрошкин, чтобы на месте разобраться с ситуацией и найти с местной властью пути решения проблемы

Напомним, что Президент в сентябре 2017 года подписал указ №345, согласно которому работать в сельской местности, арендуя либо приобретая торговые площади или возводя новые магазины, может любой оператор розничной торговли, даже превышая установленный законом порог в 20% от общего товарооборота района. Этот документ предоставил возможность крупным сетям, в том числе компании "Евроопт", открывать на селе новые магазины и обеспечивать современным торговым сервисом жителей деревень. В частности, в Оршанском районе "Евроопт" взял на себя обязательство организовать комплексное торговое обслуживание сельских жителей и открыл 33 магазина, переданных компании райпотребсоюзом, под своим брендом, а также организовал работу нескольких маршрутов автолавок.

Но действие указа №345 не распространяется на населенные пункты, в которых проживает свыше 2 тыс. человек. В Оршанском районе, например, это городские поселки Ореховск и Болбасово. Здесь, в отличие от соседних деревень, торговые сети не могли открывать свои магазины. Зато вольготно чувствовали себя местные продавцы – по словам жителей, цены в магазинах поселка были на 30% выше, чем в Орше.

"Евроопт" сделалл все возможное, чтобы помочь людям – в соседнем селе был открыт стационарный магазин, а в сам Ореховск проложен маршрут автолавки. Но что такое одна автолавка, даже самая современная, для целого городского поселка?

За развитием ситуации внимательно следили и местные власти. По их инициативе был разработан и в июле подписан Президентом указ "О проведении эксперимента", которым были сняты все ограничение на развитие торговли в Оршанском районе. Это было сделано в русле выполнения поручений главы государства по развитию региона. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, было разрешено с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года приобретать и арендовать дополнительную торговую площадь для торгового обслуживания населения.

Не прошло и двух месяцев – магазин "Евроопт" в Ореховске открыт! И так уж совпало, что этот торговый объект стал 100-м магазином компании, который работает в сельской местности.

И вот "Евроопт" в Ореховске распахнул свои двери для покупателей!

ОПЕРАЦИЯ ОБНОВЛЕНИЯ

Компания не стала строить в Ореховске новое здание – в поселке хватает пустующих помещений. Чего стоит только двухэтажная махина ЦУМа – сгоревшего несколько лет назад магазина. Неприглядным бельмом в поселке был и накрепко закрытый несколько лет назад на замок бывший хозяйственный магазин – просторное помещение, дорожки к которому без потока покупателей стали быстро зарастать быльем.

"Евроопт" вдохнул новую жизнь в закрытый несколько лет назад хозяйственный магазин

В этот магазин и вдохнул "Евроопт" новую жизнь. Желтые обшарпанные стены, старые окна, двери – все изменилось до неузнаваемости. Торговый объект полностью обновлен, выглядит современно и стильно даже снаружи. А внутри – четкое следование корпоративным стандартам: аккуратные стеллажи с товарами, холодильники, витрины. Яркие краски, чистота, простор, наглядная навигация радуют глаз. Для удобства покупателей продажа товаров организована по принципу самообслуживания – можно самостоятельно взять нужный товар с полки, рассмотреть, сравнить и выбрать все необходимое. В зале – три расчетно-кассовых узла, так что проблем с очередями здесь, кроме как в день открытия, быть не должно.

Для удобства покупателей продажа товаров организована по принципу самообслуживания – можно самостоятельно взять нужный товар с полки, рассмотреть, сравнить и выбрать все необходимое

Важно, что жители Ореховска получили в новом магазине весь стандартный ассортимент городского супермаркета: напитки и бакалея, свежие овощи и фрукты, мясные и молочные изделия, товары хозяйственно-бытового назначения. А собственный участок допекания – это свежая и ароматная выпечка каждый день!

И, конечно, с открытием "Евроопт" сельчанам стали доступны традиционные преимущества торговой сети, а это не только различные скидки и акции, но и возможность воспользоваться дисконтной картой "Е-плюс", скидка по которой составляет до 5 %, а также принять участие в популярной игре "Удача в придачу!" , где каждую неделю разыгрываются деньги, автомобили и квартира в Минске!

В новом магазине "Евроопт" жители Ореховска получили весь стандартный ассортимент городского супермаркета

Торговая площадь магазина – 190 квадратных метров, а общая – 664 "квадрата". Рабочие места здесь были созданы для 14 человек – для поселка, в котором большая половина жителей пенсионеры, это хорошее и важное подспорье в трудоустройстве людей!

"Удача в придачу!" Теперь жителям Ореховска доступны традиционные преимущества "Евроопт" - скидки и акции, дисконтная программа "Е-плюс" со скидкой до 5 % и возможность поучаствовать в игре

Новый магазин "Евроопт" – это не только радость для покупателей, но и вклад в развитие экономики региона, важный импульс для улучшения торгового обслуживания населения. Поэтому совсем не удивительным было присутствие на церемонии открытия торгового объекта представителя местной власти - председателя Оршанского райисполкома Игоря Исаченко.

Председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко: "С открытием магазина "Евроопт" сельчане получают тот же ассортимент и те же условия, что и городские жители. Работа продолжается, и это не последний "Евроопт", который откроется в Ореховске и других сельских населенных пунктах района"

- Хочу отметить с большим удовлетворением, что те вопросы, которые возникли по городскому поселку Ореховск этой весной, действительно сняты. Напомню, были многочисленные жалобы на качество обслуживания Оршанским райпо. Открытие магазина "Евроопт" в Ореховске стало возможным в рамках указа главы государства по Оршанскому району. Это 42-й торговый объект "Евроопт" в Оршанском районе и 34-й в сельской местности района, - заявил он. - Сегодня мы присутствуем на открытии действительно современного магазина, и это один из показателей того, что Оршанский район всесторонне развивается, в том числе и в сфере торговли. Житель на селе с открытием "Евроопт" получает тот же ассортимент и те же условия, что и городские жители.

Игорь Исаченко отметил, что работа продолжается, и это не последний "Евроопт", который откроется в Ореховске и других сельских населенных пунктах района.

- Соответствующая договоренность с руководством компании достигнута. Мы будем рассматривать пустующие здания и помещения и совместно организовывать работу по открытию таких магазинов. В том числе будет работать "Е-доставка", чтобы жители небольших населенных пунктов могли приобрести, в магазине или онлайн, все необходимые им товары, начиная от велосипеда и заканчивая любыми продуктами питания. Я уверен, что "Евроопт" будет развиваться в Оршанском районе и радовать нас качественным обслуживанием и широким ассортиментом товаров, тех, которые действительно востребованы и которые хотят видеть наши жители, - подчеркнул председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко.

Кстати, церемония открытия магазина "Евроопт" превратилась для жителей Ореховска в настоящий праздник с большим зажигательным концертом. Для детей была организована зона аквагрима, и ребята с удовольствием подставляли щечки под кисти мастеров – узоры национального орнамента всем к лицу! Гостям праздника раздавались воздушные шары. А первых покупателей ждала дегустация продукции Оршанского молочного комбината, Оршанского мясокомбината, кондитерской фабрики "Сладкая страна".

Церемония открытия магазина "Евроопт" превратилась для жителей Ореховска в настоящий праздник!

И впервые в столь небольшой населенный пункт прибыли с визитом знаменитые Бонстики – ведь теперь и ореховские дети получили возможность собирать коллекцию забавных "липучек"! Мальчишки и девчонки с удовольствием обнимались и фотографировались с большими ростовыми куклами – вот уж действительно снимок на память о великолепном празднике!

Впервые в столь небольшой населенный пункт прибыли с визитом знаменитые Бонстики!

А еще для жителей Ореховска был испечен специальный огромный каравай с цифрой "100" и юбилейными свечами – и всем желающим досталось по кусочку!

Всем желающим досталось по кусочку огромного каравая с цифрой "100"!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В том, что на открытие соберется чуть ли не весь Ореховск, можно было не сомневаться – очень уж ждали в поселке этого события. И первые покупатели с удовольствием делились своими впечатлениями.

Жительница Ореховска Ирина заглянула на открытие вместе с внуком Даниилом

- Магазин очень понравился, все аккуратно, красиво, ассортимент хороший, все свежее, вкусное. И цены очень доступные! Ну и бонстиков, конечно, собираем, как без этого, да, Даниил? – счастливо улыбается местная жительница Ирина, которая заглянула в новый магазин вместе с внуком. - Очень довольны, живем рядом и будем каждый день заходить!

Не пропустила праздничное открытие "Евроопт" и местная детвора!

Магазин пришелся по душе и маленьким покупателям!

- Шикарный магазин, все очень хорошо! – эмоционально поделились впечатлениями ребята. - Мы пришли сюда за сладостями, объестся. И за бонстиками, у нас уже все коллекции собраны, только пятая осталась! А сегодня они еще и здесь, на празднике, обалдеть, мы уже и нафоткались, и наобнимались!

Житель Ореховска Владимир надеется, что это не последний "Евроопт" в их поселке!

- Для нас это, можно сказать, праздник! Мы ждали этого так долго! Цены будут поменьше - выбор побольше, прекрасно! – не скрывает радости еще один житель Ореховска Владимир. - Большое спасибо людям, благодаря которым это стало возможно! Поселок у нас большой, так что мы очень надеемся, что в дальнейшем у нас откроются и другие магазины "Евроопт"!

СОТЫЙ ШАГ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Операционный директор сети "Евроопт" Владлен Атрошкин не скрывает удовлетворения:

– Чисто по-человечески мне очень приятно, что наша компания смогла должным образом ответить на просьбы людей, выполнить их желание обрести в Ореховске торговый объект современного формата – с широким ассортиментом, честными ценами и качественным торговым сервисом. Думаю, за обычными ежедневными покупками в Оршу теперь уж точно ездить не придется!

Операционный директор сети "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Современный торговый сервис должен быть доступен каждому – вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке"

Впрочем, операционный директор компании считает, что нынешнее событие – открытие 100-го магазина в сельской местности, необходимо рассматривать несколько шире, чем интересы жителей Ореховска.

– На самом деле происходят более важные процессы, – говорит Владлен Атрошкин. – "Евроопт" взялся за нишу, в которой еще не работали крупные торговые сети. Нас подстерегала неизвестность. Кто-то скептически говорил о том, что на селе нельзя работать рентабельно. Другие были убеждены, что в глубинке в любом случае невозможно укоренить современные стандарты торговли. Третьи уверяли, что пока довезешь товар до полки, его цена неизменно окажется выше, чем в городе. А мы разбили эти предубеждения и открыли сегодня уже сотый сельский магазин – с соответствующим ассортиментом и с ценами, совершенно идентичными ценам в городских магазинах.

По его словам, наработанный компанией за прошедшее время опыт торговли в сельской местности помог оптимизировать процессы. Поэтому дальнейшее развитие сельской торговли остается одним из важнейших приоритетов развития торговой сети "Евроопт".

Владлен Атрошкин напомнил, что "Евроопт" готов открыть стационарный магазин в каждой деревне с населением от 400 человек, а остальные населенные пункты обеспечить товарами с помощью автолавок. Опыт Оршанского района показал, что можно организовать работу в глубинке на достойном уровне и без убытков.

– Пока не везде районные власти проявляют заинтересованность к нашей инициативе. Кто-то не любит менять сложившийся порядок вещей, другие опасаются за благополучие местных участников рынка. Но мы стараемся убедить каждого: конкуренция в торговле должна быть, ведь, в конечном счете, это в интересах белорусских покупателей. Современный торговый сервис должен быть доступен каждому – вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке, – подчеркнул Владлен Атрошкин.