"Евроопт" с 26 февраля запускает весеннюю акцию "Краіна Вітаміна"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Евроопт" с 26 февраля запускает новую акцию "Краіна Вітаміна". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совсем скоро вас ждет сюрприз. Проект "Краіна Вітаміна". С 26 февраля за покупки в наших магазинах мы будем вручать в подарок миниатюрные наборы для выращивания. Коллекция состоит из 16 растений. Чудо рождения новой жизни - это то, что, несомненно, заинтересует ребенка. Кроме того, выращивание растений и забота о них - отличный способ сплотить семью вокруг интересного занятия. Каждый сможет почувствовать себя настоящим садоводом даже в условиях городской среды. Выращивание мини-огородов увлечет и детей, и родителей, и даже офисных сотрудников, которые смогут устраивать соревнования по огородничеству прямо в офисе", - рассказал Андрей Зубков.

Генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков.

Это уже не первая интересная и полезная акция, которую компания проводит для своих покупателей в Беларуси. "Настоящей народной популярностью пользуется наша игра "Удача в придачу!", которая уже составляет конкуренцию развлекательным программам. Игра продолжается! Веселые "Бонстики" полюбились не только детям, но и взрослым! Маленькие сказочные персонажи стали главными семейными звездами в прошлом году, став предметом общих интересов родителей и малышей. За год наши покупатели получили в подарок более 75 млн игрушек!" - отметил руководитель компании.

ООО "Евроторг" является крупнейшим продуктовым ретейлером в Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%.

По информации на 1 января 2018 года, "Евроторг" управлял 500 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" в 145 населенных пунктах Беларуси. Ежедневно покупки в магазинах сети совершают около 1 млн белорусов.

Онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" обслуживают все регионы Беларуси. При этом доставка осуществляется бесплатно и без выходных.