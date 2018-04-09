"Евроопт" в течение месяца откроет 33 магазина и обеспечит комплексное обслуживание Оршанского района

Крупнейший белорусский ретейлер ООО "Евроторг" (магазины "Евроопт" и "Бруснічка") приступает к комплексному обслуживанию жителей всех сельских населенных пунктов Оршанского района. На сегодня начали работу три магазина "Евроопт" - в агрогродке Бабиничи, деревнях Заслоновка и Высокое. А уже в течение месяца откроются все 33 стационарных торговых объекта в этом регионе, которые компании передал в аренду "Белкоопсоюз", сообщил операционный директор ООО "Евроторг" Владлен Атрошкин.

- Компании в регионе переданы для эксплуатации 33 стационарных торговых объекта. Их включение в полноценную работу по торговому обслуживанию сельского населения - дело ближайшего месяца. Наша задача - обеспечить комплексное обслуживание всего сельского населения района на новом, современном уровне. Мы предложим жителям белорусской глубинки тот ассортимент и такие цены, которые уравняют возможности сельчан и горожан по приобретению товаров ежедневного спроса, - подчеркнул Владлен Атрошкин. По его словам, "Евроторг" ведет активные переговоры с "Белкоопсоюзом" по сотрудничеству и в других регионах страны.

Операционный директор ООО "Евроторг" Владлен Атрошкин: "Мы предложим жителям белорусской глубинки тот ассортимент и такие цены, которые уравняют возможности сельчан и горожан по приобретению товаров ежедневного спроса".

Таким образом, Оршанский район становится пионером в коренной трансформации сельской торговли в стране. Как неоднократно подчеркивали в компании "Евроопт", комплексное торговое обслуживание района - это предоставление возможности приобрести необходимые товары всем без исключения сельским жителям. Поэтому помимо 33 стационарных магазинов в деревнях Оршанского района все малые населенные пункты, где проживает даже один человек, будут регулярно обслуживаться автолавками сети "Евроопт".

Стоит отметить, что открытия магазинов крупнейшей торговой сети сегодня с нетерпением ждут жители сельской местности по всей Беларуси. Еще в 2014 году в рамках исследования, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента, 93% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы в их населенном пункте открылся магазин сети "Евроопт". Проведенный в феврале 2018 года международной компанией Nielsen опрос во всех регионах показал аналогичные результаты.

Жители Бабиничей с нетерпением ждали открытия магазина "Евроопт" в своем агрогородке.

Первый из запланированных в Оршанском районе сельских магазинов "Евроопт" открылся в агрогородке Бабиничи. Расстояние отсюда до Орши - около 11 км. После передачи магазина "Белкоопсоюза" в аренду крупнейшему белорусскому ретейлеру в нем в максимально короткие сроки были проведены необходимые работы по трансформации торговой площади, и вот теперь свои двери для жителей агрогородка распахнул уже "Евроопт".

И вот красная ленточка перерезана - пора за покупками!

Площадь сельских минимаркетов "Евроопт" компактная, но тем не менее местные жители могут найти здесь все необходимые товары ежедневного спроса - от бакалеи и хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, свежих овощей и фруктов, рыбы и колбас до хозяйственных мелочей, домашней химии и косметической продукции.

В сельских магазинах "Евроопт" есть все необходимые товары ежедневного спроса.

Как и во всей торговой сети, в сельских магазинах "Евроопт" действует акция "Красная цена", работают фирменные дисконтные карты "Е-плюс", а каждый покупатель имеет возможность принять участие в популярной игре "Удача в придачу!", которую проводит ретейлер. Так что теперь жителям населенных пунктов, где открылись минимаркеты, не придется наматывать лишние километры в поисках необходимых товаров и "городских" цен!

Покупателям доступны и преимущества торговой сети: акция "Красная цена", дисконтные карты "Е-плюс" и игра "Удача в придачу!".

Отдельно стоит отметить и такие преимущества сельских магазинов "Евроопт", как работа без выходных, а также принцип самообслуживания. Эти черты современного торгового сервиса уже давно стали само собой разумеющимися для жителей города, но еще далеко не всегда доступны сельчанам.

Не удивительно, что открытие сельских магазинов "Евроопт" стало настоящим событием в Оршанском районе. Так, в Бабиничах минимаркет в первый же день его работы посетили сотни человек, чтобы лично убедиться в том, что отныне "Евроопт" стал неотъемлемой частью их повседневной жизни. Причем многие пришли прямо к моменту торжественного открытия магазина.

"Евроопт" в Бабиничах в первый же день его работы посетили сотни человек!

- Конечно, не сравнить с тем, что было, - делится впечатлениями местная жительница Нина Афанасьевна. - Раньше приходилось брать то, что есть, или ехать куда-то искать, а теперь можно купить все, что нужно, на месте. Мы все ждали, когда у нас откроется свой "Евроопт". Так хорошо, что обратили внимание на нашу деревню!

Нина Афанасьевна: "Раньше приходилось брать то, что есть, или ехать куда-то искать, а теперь можно купить все, что нужно, на месте. Мы все ждали, когда у нас откроется свой "Евроопт"!"

Работнику детского сада Татьяне Гульцовой местный "Евроопт" тоже пришелся по душе.

- Магазин очень уютный получился, и такое ощущение, что стал даже больше площадью, уже не говоря об ассортименте. Один доступ к товару уже много значит. Пришел, посмотрел, выбрал, почитал состав… И цены все перед тобой! В игре "Удача в придачу!" опять же можно поучаствовать. До этого закупались в основном в городе, а теперь свой "Евроопт" под боком будет, - радуется она.

Татьяна Гульцова: "Один доступ к товару уже много значит. Пришел, посмотрел, выбрал, почитал состав… И цены все перед тобой! В игре "Удача в придачу!" опять же можно поучаствовать".

Еще один посетитель, Анатолий Кураков, живет в Орше, а в Бабиничах оказался проездом и решил лично оценить сельский "Евроопт".

- Приятно зайти в современный, красивый магазин, где есть большой выбор и цены хорошие. Читал в прессе, что в сельской местности открыли уже много таких магазинов, и это отлично, я считаю! Надо, чтобы и на селе магазины были такие, как в городе, - уверен Анатолий.

Анатолий Кураков: "Приятно зайти в современный, красивый магазин, где есть большой выбор и цены хорошие. Надо, чтобы и на селе магазины были такие, как в городе!"

Напомним, что в 2018 году, который объявлен в нашей стране Годом малой родины, "Евроопт" принял решение продолжить интенсивно расширять свое присутствие в глубинке. При этом компания заявила о готовности к комплексной работе в районах - не по отдельным маршрутам и в некоторых деревнях, а взяв на себя ответственность за торговое обеспечение сельских жителей целиком. В любом населенном пункте, в котором проживают от 200 человек, "Евроопт" готов открыть стационарный магазин, а торговлю в деревнях с меньшим населением обеспечить с помощью автолавок. Также при необходимости обеспечивается подвоз жителей в ближайший город, к крупному торговому центру.

Как подчеркнул руководитель пресс-службы ООО "Евроторг" Егор Хрусталев, компания делает все возможное, чтобы максимально ускорить процесс открытия торговых объектов.

- Нами разработаны типовые проекты магазинов для сельской местности. И как только будет получен от местной власти участок под строительство торгового объекта, мы готовы приступить к работе. Быстровозводимые конструкции позволят ввести в строй торговый объект оперативно - на протяжении буквально трех месяцев с момента получения всех необходимых документов. Также компания заинтересована в аренде или приобретении в собственность уже существующих помещений, пригодных для открытия магазинов, - заявил он.

Руководитель пресс-службы ООО "Евроторг" Егор Хрусталев: "С открытием магазинов "Евроопт" жители поселков и деревень фактически смогут экономить на покупках почти треть. При этом увеличиваются налоговые поступления в регионах и создаются новые рабочие места".

Руководитель пресс-службы отметил, что мониторинг цен действительно подтверждает: стоимость товаров в сельских магазинах сегодня в среднем на 30% выше, чем в столичных.

- Так что с открытием магазинов "Евроопт" жители поселков и деревень фактически смогут экономить на покупках почти треть. При этом новые торговые объекты нашей компании способствуют развитию местной экономики - увеличиваются налоговые поступления в регионах и создаются новые рабочие места. Наша цель - дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис, - подчеркнул Егор Хрусталев.

В ООО "Евроторг" высоко ценят доверие, которое оказано компании руководством Оршанского района.

- Ответственность на нас лежит огромная. По сути, мы должны доказать, что способны кардинально изменить облик розничной торговли на селе. Оршанский район - это только первый шаг к новой реальности, в которой сельские магазины ни ассортиментом, ни ценами не будут отличаться от городских, - уверен операционный директор ООО "Евроторг" Владлен Атрошкин.

СПРАВОЧНО:

На 1 апреля ООО "Евроторг" (магазины "Евроопт" и "Бруснічка") управляло 521 магазином во всех регионах страны, из которых около 50 расположены в сельских населенных пунктах. Кроме того, в стране работают 44 автолавки "Евроопт", три из которых - суперсовременные, с системой самообслуживания. Развозной торговлей охвачены 15 районов страны, а маршруты автолавок включают почти 1 300 деревень и 30 садовых товариществ. С началом комплексного обслуживания Оршанского района эти цифры в ближайшее время претерпят существенные изменения.