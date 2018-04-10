Европейская неделя иммунизации пройдет в Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 13-я Европейская неделя иммунизации пройдет с 23 по 29 апреля в Беларуси, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Цель - повышение уровня вакцинации посредством информирования населения о важности иммунизации для здоровья.

Во время Европейской недели иммунизации в Беларуси практически во всех организациях здравоохранения, поликлиниках, центрах гигиены и эпидемиологии будут действовать горячие телефонные линии. Номера телефонов будут размещены на сайтах соответствующих учреждений. Любой человек сможет обратиться к специалистам и получить интересующую информацию по вакцинации. Для населения также проведут различные мероприятия.

По данным ВОЗ, каждый год в мире вакцинация позволяет предотвращать от 2 до 3 млн случаев смерти от дифтерии, коклюша, столбняка, кори. Проведение профилактических прививок позволило добиться значительных успехов в профилактике инфекционных заболеваний во многих странах мира. Ликвидирована натуральная оспа, только в трех странах продолжают регистрироваться случаи паралитического полиомиелита, значительно снижено количество случаев кори, краснухи, дифтерии, столбняка, генерализованных форм туберкулеза у детей и других инфекций, которые предупреждаются с помощью иммунизации.

"Беларусь активно продвигается по пути искоренения некоторых инфекционных заболеваний, участвует в программах ВОЗ по ликвидации полиомиелита, элиминации кори и врожденной краснухи. Важная часть программ - защита населения от распространения этих инфекций посредством профилактических прививок среди тех возрастных групп населения, которые наиболее уязвимы. И это отражается в нашем национальном календаре профилактических прививок", - сказала Инна Карабан.

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская проинформировала об эпидемической ситуации в Беларуси. "В республике стали забывать о случаях полиомиелита, дифтерии, столбняка. В последний раз случаи этих инфекционных заболеваний в нашей стране регистрировались достаточно давно", - сказала она. Регистрируются только отдельные случаи эпидемического паротита, краснухи, кори. В основном это завозные случаи, лишь в отдельные годы встречается ограниченная местная передача. Значительно снизилось количество заболеваний коклюшной инфекцией, острым вирусным гепатитом В, в первую очередь у детей. Это стало возможно благодаря высокому уровню вакцинации, в первую очередь среди детей.-0-