31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно Беларусь экономит $230-250 млн на импорте лекарственных средств за счет развития собственной фармацевтической промышленности. Такие цифры привел заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси внедряются высокие технологии, осваиваются новые подходы в лечении, что позволяет в том числе наращивать экспорт медицинских услуг. Развивается фармацевтическая отрасль. Благодаря тому, что мы создали новые производства и модернизировали действующие, осваиваем новые лекарства. В 2017 году доля собственных препаратов в финансовом выражении составила 56-57%. То есть ежегодно мы экономим $230-250 млн на импорте лекарственных средств", - подчеркнул Василий Жарко.

В целом, по мнению вице-премьера, экзамен за 2017 год системой здравоохранения выдержан. "Главная задача здравоохранения - обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи. По доступности мы в числе лидеров. Совершенствуется материально-техническая база, вводим новые объекты", - сказал Василий Жарко. В качестве примера он привел новый хирургический корпус в Могилевском областном онкодиспансере, ввод нового радиологического корпуса Минского городского клинического онкодиспансера, горбольницу №1 им. Семашко в Орше и другие объекты, а также планируемые на 2018 год - в Миорах и Гомеле.-0-