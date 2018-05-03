Факт или фэйк. Что Вы знаете о БЕЛТА?

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В Малорите умер пострадавший в ДТП 17-летний велосипедист
Милиция разыскивает пропавшую в Минске 16-летнюю девушку
Двухлетний ребенок утонул во дворе частного дома в Новогрудском районе
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Лукашенко: требования по занятости и росту зарплаты - это не популизм
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XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" начинает работу
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Выставка "Лагерь смерти Тростенец. История и память" открывается в Витебске
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Финалисты футбольной Лиги Европы определятся в Зальцбурге и Мадриде
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Массовый вылет мошек отмечается в окрестностях Бреста
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Конференция по проблемам инклюзии соберет в Полоцке участников из четырех стран
08:07
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Лидия Морозова и Михаэла Бузарнеску вышли в финал теннисного турнира в Праге
07:57
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Открыт прием заявок на участие в юбилейном кинофестивале "Лістапад"
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Гимнастки из шести стран встретятся на турнире в Гродно
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Сразиться с чемпионом в шахматы и попробовать уху по семейному рецепту смогут гости стенда БЕЛТА на выставке "СМІ ў Беларусі"
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Ричард Гир стал жертвой вымогателей
00:55
Калейдоскоп
В честь актера Ди Каприо назвали новый вид жуков
00:18
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"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв по сумме двух матчей "Рому"
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Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
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Факт или фэйк. Что Вы знаете о БЕЛТА?
Общество
03.05.2018 | 08:42
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Новости сюжета
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"
Сразиться с чемпионом в шахматы и попробовать уху по семейному рецепту смогут гости стенда БЕЛТА на выставке "СМІ ў Беларусі"
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" начинает работу
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Белорусская делегация проведет на форуме в Японии переговоры с фармкомпаниями
08:47
Факт или фэйк. Что Вы знаете о БЕЛТА?
08:42
Сразиться с чемпионом в шахматы и попробовать уху по семейному рецепту смогут гости стенда БЕЛТА на выставке "СМІ ў Беларусі"
07:09
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" начинает работу
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Картина дня: Лукашенко похвалил КГБ за эффективную борьбу с коррупцией, третий трудовой семестр и лучшие фото БЕЛТА за апрель
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Регистрация для участия в ЦТ
Абитуриенты, пожелавшие продолжить образование в высших учебных заведениях страны, должны зарегистрироваться в одном из вузов* для прохождения централизованного тестирования (ЦТ).
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Начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира и его заместитель освобождены от должностей
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Саркисян: для Армении сейчас важна стабильность государства и консолидация общества
Белорусская делегация приняла участие в диалоге в Комитете ООН против пыток
Беларусь продолжит сотрудничество с Арменией исходя из позиции взаимовыгодного партнерства - посол
Экономика
ФПБ предлагает пересмотреть модель формирования зарплаты у бюджетников
В Беларуси оптимизируется порядок представления отчетности субъектами рынка Форекс
Ранние яровые в Беларуси посеяны на 93,1% площадей
Происшествия
Три уголовных дела, 14 должностных лиц и 22 браконьера - Вакульчик о правонарушениях в Госинспекции
В Малорите умер пострадавший в ДТП 17-летний велосипедист
Милиция разыскивает пропавшую в Минске 16-летнюю девушку
Регионы
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Выставка "Лагерь смерти Тростенец. История и память" открывается в Витебске
Массовый вылет мошек отмечается в окрестностях Бреста
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Комментарии
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Витебская область должна сделать значительный шаг в экономическом развитии
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В Беларуси реализуют два проекта в области персонализированного лечения рака
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Недобросовестную конкуренцию на рынке молока в России создает не Беларусь, а закупки сырья за пределами ЕАЭС
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Институт ЖКХ Национальной академии наук создаст реестр перспективных технологий для отрасли
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Не надо плакаться "житие мое"...
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Ирина Костевич
Достойный труд является большой ценностью и правом каждого
Интервью
Александр Кулеш
Уровень организации любительского чемпионата Минска по хоккею привлекает все больше участников
Мнения
Николай Шерстнев
Витебская область должна сделать значительный шаг в экономическом развитии
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Михаил Батура
О приемной кампании и общегосударственном классификаторе специальностей
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Белорусский борец Виктор Сосуновский завоевал серебряную награду ЧЕ в России
Финалисты футбольной Лиги Европы определятся в Зальцбурге и Мадриде
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Парк высоких технологий проводит конкурс проектов об IT-стране
Нацбанк запустил новую версию сайта
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Открыт прием заявок на участие в юбилейном кинофестивале "Лістапад"
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Весь экипаж разбившегося в США военно-транспортного самолета С-130 погиб
В США пассажирский самолет экстренно сел из-за разбитого иллюминатора
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В честь актера Ди Каприо назвали новый вид жуков
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19 апреля
Токены - новый объект бухгалтерского учета
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Андрей Швед
13 апреля
Судебная экспертиза в Беларуси: опыт, достижения, новации
Онлайн-конференция
Ольга Тарасевич
29 марта
Особенности исчисления налога на прибыль в 2018 году
Онлайн-конференция
Игорь Карпенко
21 марта
Образовательные новации - 2018
Все брифинги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Все круглые столы
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский
4 мая, 11:00
Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Пресс-конференция
Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов
28 апреля
Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Пресс-конференция
Сергей Новиков
3 апреля
Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-конференция
Михаил Портной
2 апреля
Туристический сезон-2018
Пресс-конференция
Владимир Гракун
26 марта
Посевная кампания - 2018
Пресс-центр
Пресс-конференция
Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский
4 мая, 11:00
Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Пресс-конференция
Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов
28 апреля
Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Онлайн-конференция
Михаил Орда
27 апреля
Защита прав и интересов трудящихся в условиях обостряющейся конкуренции на рынке труда
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Онлайн-конференция
Татьяна Рыбак
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Газета 7 дней
Федор Медведь: «Война людей очень сплотила»
Мир музыки и вокала
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Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
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