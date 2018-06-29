Факультет Генштаба Военной академии выпустил более 150 офицеров

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии Беларуси прошел очередной выпуск офицеров факультета Генерального штаба, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник факультета полковник Сергей Зайцев отметил, что сегодня выпускается военная элита страны. "Выпускаются люди, которые умеют оценивать обстановку, умеют принимать решения, умеют обеспечивать национальную безопасность своей страны. Прежде всего это патриоты, на которых в трудную минуту можно будет положиться. Выпускается более 150 офицеров. Факультет готовит специалистов государственного военного управления по двум уровням: оперативно-стратегическому и оперативно-тактическому", - проинформировал он.

Вручение дипломов об окончании проходило в торжественной обстановке с участием руководящего состава Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета Беларуси.

В приветственной речи министр обороны Андрей Равков подчеркнул, что в Беларуси создана сильная национальная военная школа. "Наша военная школа позволяет стране быть самодостаточной в решении важнейшей государственной задачи подготовки кадров для всех звеньев управления системы обеспечения национальной безопасности. Сегодня на офицеров-выпускников ложится ответственность за сохранение мира, безопасности и стабильности в стране", - сказал он.

Среди слушателей факультета Генштаба ВС, получивших дипломы специалистов в области государственного и военного управления, золотой медали удостоены трое, нагрудным знаком отличия "За выдатнае заканчэнне военнай навучальнай установы" награждены 15 слушателей.

"Белорусская система военного образования высоко ценится в других государствах. В строю наших выпускников можно увидеть представителей Казахстана, Туркменистана, Китая. Причем у нас учатся не только младшие офицеры, но и генералы, полковники, которые в настоящее время занимают ведущие должности в соответствующих силовых ведомствах своих стран", - констатировал Сергей Зайцев.-0-