Фармпредприятия проведут лекции и семинары в дни выставки "Здравоохранение Беларуси"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественные фармацевтические предприятия проведут лекции и семинары для медиков в дни выставки "Здравоохранение Беларуси", которая пройдет с 27 по 30 марта в Минске, сообщил журналистам заместитель начальника управления управляющей компании холдинга "Белфармпром" Дмитрий Климов, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в качестве дополнительных мероприятий выставки предусмотрен выезд специалистов на предприятия, где им расскажут о лекарственных новинках, а также проведут экскурсии, проинформируют о технологии производства. В частности, РУП "Белмедпрепараты" организует лекцию для специалистов по лечению остеопороза. Также будет организован мастер-класс по работе с электронным рецептом.

Крупнейшие фармпроизводители Беларуси в этом году впервые будут выступать под эгидой холдинга "Белфармпром". Первоначально в его состав вошли семь субъектов хозяйственной деятельности: шесть государственных предприятий-производителей, которые ранее входили в Департамент фармпромышленности, и Научно-практический центр ЛОТИОС. На текущий момент холдинг включает 8 дочерних предприятий и 19 компаний, входящих в структуру на ассоциативных условиях. Среди приоритетных задач - повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала отечественной фармпромышленности, защита экономических интересов производителей на внешнем и внутреннем рынках.

Выставка "Здравоохранение Беларуси" пройдет с 27 по 30 марта в Минске по просп.Победителей, 20/2 (Футбольный манеж). Это главная выставка страны в области медицины и здравоохранения. Более 20 лет она привлекает большое количество участников из Беларуси и зарубежья, которые рассматривают это событие как ключевое для демонстрации новых достижений и разработок, встреч с партнерами и потенциальными клиентами, общения с врачами и администрациями медицинских учреждений.

Организатором выставки выступает Министерство здравоохранения совместно с ЗАО "Техника и коммуникации".-0-