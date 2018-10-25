Фермер из Беларуси получит тысячу евро за заботу о Балтийском море

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За заботу о Балтийском море белорусский фермер получит 1 тыс. евро, сообщили БЕЛТА в информационной службе Центра экологических решений.

"Константин Чичира из Дзержинского района Минской области стал победителем национального этапа международного конкурса "Экологически дружественный фермер Балтийского региона- 2018" и получит за свой экологический вклад ценный приз - 1000 евро", - сообщили в центре.

Константин более десяти лет занимается фермерством, последние несколько лет - органическим. Его экологически дружественный подход подкреплен специальным сертификатом. Фермер выращивает свою продукцию (в основном это клубника) без применения химических веществ - удобрений, пестицидов.

Как отмечает сам Константин Чичира, около десяти лет назад он начал замечать, что озера в его родных местах начали "цвести" в теплое время года. Изучив эту тему, мужчина понял, что одна из причин - интенсификация сельского хозяйства, использование большого количества удобрений, которые проникают в воду и вызывают размножение водорослей. "В тот момент осознал, что я тоже в силах влиять на этот процесс собственной деятельностью", - говорит фермер.

Национальное жюри посчитало хозяйство лучшим среди 12 претендентов на победу не только из-за органического подхода, но и из-за системности работы фермера: из года в год он совершенствует технологии и выбирает наиболее безопасные методы выращивания продуктов.

Как отметил специалист по органическому сельскому хозяйству Центра экологических решений Любомир Клепач, около 97% площади Балтийского моря по-прежнему страдает от эвтрофикации, поэтому экологически дружественные подходы в сельском хозяйстве остаются важной частью решения этой проблемы.

Конкурс "Экологически дружественный фермер Балтийского региона - 2018" проводится в нескольких странах мира, в каждой стране выбирают лучшего экологического фермера, который получает 1 000 евро. Из этих национальных победителей международное жюри определяет регионального победителя, приз которого - 10 000 евро. В этом году региональным победителем стал фермер из центральной Польши Кшиштоф Ковальский.

Инициаторы конкурса в Беларуси: программа Всемирного фонда дикой природы для экорегиона Балтийского моря (WWF Baltic Team), коалиция Чистая Балтика (Швеция) и Центр экологических решений (Беларусь).-0-