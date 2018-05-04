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Фигуры высшего пилотажа покажут на празднике к 65-летию Военной академии Беларуси

Общество 04.05.2018 | 07:19
Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуры высшего пилотажа продемонстрируют 5 мая во время праздничных мероприятий на территории Военной академии по случаю 65-летия учреждения образования, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

"Бочку", "петлю" и другие фигуры пилотажа выполнит одномоторный самолет. Гости праздника также смогут понаблюдать за высадкой парашютистов на плац академии. Запланированы показательные выступления военнослужащих факультета внутренних войск, демонстрация возможностей техники факультетов связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Будет возможность ознакомиться с элементами учебно-материальной базы Военной академии, образцами вооружения и военной техники.

Торжественные мероприятия по случаю юбилея академии пройдут с 4 по 6 мая. Сегодня в Центральном доме офицеров состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.

Военная академия отмечает 65 лет со дня образования 4 мая. Это учреждение образования входит в число крупнейших вузов страны.-0-

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Теги
академии, Министерство обороны, праздник, самолет
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