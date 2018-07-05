Финал конкурса "Королева Весна-2018" пройдет в Минске 10 июля

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2018" пройдет в Минске 10 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

За королевскую корону и главный титул конкурса "Королева Весна - 2018" сразятся восемь самых артистических и грациозных студенток из Армении, Беларуси, Латвии, России. "В этом году финальное театрализованное представление объединено темой "Путешествия на лайнере мечты", в котором сочетаются яркие дефиле и хореографические зарисовки, интеллектуальные и творческие конкурсы", - рассказали в пресс-службе. Победительницы удостаиваются титулов "Королева Весна", "Первая вице-Королева Весна", "Вторая вице-Королева Весна", а также "Королева Грация", "Королева Творчество", "Королева Артистизм", "Королева Обаяние". Внести свой вклад в проведение конкурса смогут и пользователи виртуальной сети путем голосования за "Королеву Весны online". Голосование будет проходить с 7 по 10 июля в группах "Молодежь Беларуси" и "Знамя юности" в соцсетях.

Все участницы уже прибыли в Минск. "Программа подготовки к конкурсу включает многочисленные репетиции, примерки костюмов, а также экскурсии и фотосеты. Кроме того, девушки побывают на экскурсиях в парке-музее интерактивной истории "Сула", где состоится фотосессия в национальных костюмах, и посетят Национальный олимпийский стадион "Динамо", - добавили в пресс-службе.

"Королева Весна" - это некоммерческий творческий студенческий проект, который направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, сохранение культуры, традиций и обычаев народов стран СНГ и ближнего зарубежья. В нем принимают участие девушки-студентки очной формы обучения вузов стран - участниц конкурса. Критериями отбора на всех этапах проекта служат сценическая культура, знание этикета, чувство юмора, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство. Идейными вдохновителями и организаторами конкурса выступают БРСМ и Российский союз молодежи.-0-