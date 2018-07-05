ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Белая Русь - с любовью к детям"

Для мам, которые родили в День Независимости, республиканское общественное объединение "Белая Русь" проводит акцию "Белая Русь - с любовью к детям". В каждом регионе страны члены правительства, парламентарии, главы администраций районов, руководство организационных структур "Белой Руси" поздравляют и вручают подарки молодым мамам.

В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок Для мам, которые родили в День Независимости, сегодня республиканское общественное объединение "Белая Русь" проводит акцию "Белая Русь - с любовью к детям".

Поздравляя матерей в РНПЦ "Мать и дитя", председатель объединения Геннадий Давыдько отметил: "Родить в День Независимости - счастливое совпадение. Эти дети будут отмечать свой день рождения вместе с главным праздником страны. Я надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты, члены "Белой Руси" в будущем". Фото Максима Гучека.

Выступает директор РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук

Председатель Витебской областной организации"Белая Русь", председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев 5 июля рамках республиканской акции "Белая Русь - с любовью к детям" посетил областной клинический родильный дом, где поздравил и вручил подарки родивших в День Независимости мам. Фото Александра Хитрова.