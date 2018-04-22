ФОТОРЕПОРТАЖ: День памяти святых жен-мироносиц

В Гродно 22 апреля православные отметили День памяти святых жен-мироносиц в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре.

В этот день вспоминают и чествуют святых жен-мироносиц — Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных. Русская Православная Церковь чтит память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи. Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

Фото Леонида Щеглова