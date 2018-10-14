ФОТОРЕПОРТАЖ: История Всехсвятского храма в фотографиях БЕЛТА

История минского Храма-памятника в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных в фотографиях БЕЛТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в закладке капсулы с Памятной грамотой в основание храма, 1996 год
Строительство храма, 2006 год
Колокола храма, 2006 год
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил чин освящения колоколов, 2006 год
Заканчивается облицовка купола храма, 2006 год
Установка купола на храм, 2006 год
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил торжественный чин венчающего креста купола, 2006 год
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил чин освящения купола, 2006 год
Строительство храма в честь Всех Святых в Минске, 2008 год
На Храм-памятник в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных в Минске воздвигаются купола, 2008 год
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время церемонии захоронения останков неизвестных солдат, 2010 год
Фонтан с фигурой пророка Моисея, 2013 год
Крест Андрея Первозванного перевезен в минский приход Всех святых, 2013 год
Посвящение в кадеты прошло в крипте Храма в честь Всех Святых, 2014 год
Финальный гала-концерт общереспубликанской акции "Хоровое Вече", 2015 год
Торжественная церемония "Молитва за Беларусь", 2015 год
Волонтеры БРСМ Марина Аниськина, Наталья Кузнецова, Ксения Максимчук благоустраивают верхнюю террасу на территории храмового комплекса, 2018 год
Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске, 2018 год