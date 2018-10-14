ФОТОРЕПОРТАЖ: История Всехсвятского храма в фотографиях БЕЛТА

История минского Храма-памятника в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных в фотографиях БЕЛТА.

Патриарх Кирилл совершил чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в закладке капсулы с Памятной грамотой в основание храма, 1996 год

Строительство храма, 2006 год

Колокола храма, 2006 год

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил чин освящения колоколов, 2006 год

Заканчивается облицовка купола храма, 2006 год

Установка купола на храм, 2006 год

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил торжественный чин венчающего креста купола, 2006 год

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил чин освящения купола, 2006 год

Строительство храма в честь Всех Святых в Минске, 2008 год

На Храм-памятник в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных в Минске воздвигаются купола, 2008 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время церемонии захоронения останков неизвестных солдат, 2010 год

Фонтан с фигурой пророка Моисея, 2013 год

Крест Андрея Первозванного перевезен в минский приход Всех святых, 2013 год

Посвящение в кадеты прошло в крипте Храма в честь Всех Святых, 2014 год

Финальный гала-концерт общереспубликанской акции "Хоровое Вече", 2015 год

Торжественная церемония "Молитва за Беларусь", 2015 год

Волонтеры БРСМ Марина Аниськина, Наталья Кузнецова, Ксения Максимчук благоустраивают верхнюю террасу на территории храмового комплекса, 2018 год

Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске, 2018 год