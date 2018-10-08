ФОТОРЕПОРТАЖ: Открылся сезон загонной охоты на копытных

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 октября в Беларуси начался сезон охоты на лося, кабана, косулю, благородного и пятнистого оленей. Охотиться разрешено на животных любого пола и возраста: загоном и с собаками - в светлое время суток; из засады, с подхода - в течение суток.

7 октября вышли на загонную охоту участники Борисовской районной организации РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов". После нескольких загонов охотники добыли лося, косулю и лисицу.-0-

Фото Оксаны Манчук

Регистрация участников охоты

Михаил Гончаревич с собакой Боей

Построение перед началом охоты

Начальник управления охоты и рыболовства исполнительного аппарата РГОО "БООР" Вадим Крутько

Егерь крепит еловую ветку добывшему лося Владимиру Коношевичу