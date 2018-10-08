ФОТОРЕПОРТАЖ: Открылся сезон загонной охоты на копытных

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 октября в Беларуси начался сезон охоты на лося, кабана, косулю, благородного и пятнистого оленей. Охотиться разрешено на животных любого пола и возраста: загоном и с собаками - в светлое время суток; из засады, с подхода - в течение суток.
7 октября вышли на загонную охоту участники Борисовской районной организации РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов". После нескольких загонов охотники добыли лося, косулю и лисицу.-0-
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