ФОТОРЕПОРТАЖ: Представители стран ОБСЕ ознакомились с новейшим вооружением белорусской армии

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления и безопасности, Беларусь 4-6 июля проводит демонстрацию новых типов основных систем вооружения и военной техники для представителей стран ОБСЕ. 5 июля в расположении 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования были представлены новые образцы вооружения и военной техники Вооруженных Сил Беларуси - реактивная система залпового огня В-200 БМ "Полонез" и 120-мм миномет 2Б23 "Нона М1".
Фото Рамиля Насибулина
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