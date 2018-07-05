ФОТОРЕПОРТАЖ: Представители стран ОБСЕ ознакомились с новейшим вооружением белорусской армии

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления и безопасности, Беларусь 4-6 июля проводит демонстрацию новых типов основных систем вооружения и военной техники для представителей стран ОБСЕ. 5 июля в расположении 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования были представлены новые образцы вооружения и военной техники Вооруженных Сил Беларуси - реактивная система залпового огня В-200 БМ "Полонез" и 120-мм миномет 2Б23 "Нона М1".

Фото Рамиля Насибулина