ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский субботник в Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси. Госорганы и местные власти проводят субботник на рабочих местах либо благоустраивают и приводят в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Республиканский субботник стартовал в Витебской области. Деньги, заработанные в этот день, будут направлены, на обновление мемориальных комплексов и благоустройство населенных пунктов. В Полоцке одними из первых вышли на субботник учащиеся и педагоги Полоцкой гимназии №2.

На субботнике в Полоцкой гимназии №2

Фото Александра Хитрова