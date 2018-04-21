ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский субботник в Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси. Госорганы и местные власти проводят субботник на рабочих местах либо благоустраивают и приводят в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.
Республиканский субботник стартовал в Витебской области. Деньги, заработанные в этот день, будут направлены, на обновление мемориальных комплексов и благоустройство населенных пунктов. В Полоцке одними из первых вышли на субботник учащиеся и педагоги Полоцкой гимназии №2.
Фото Александра Хитрова
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