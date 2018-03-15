ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции

Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, прошла во всех регионах страны. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получили из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны.
Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич вручил паспорта граждан Беларуси талантливым ребятам Брестской, Могилевской областей и Минска. Фото Андрея Покумейко.
Михаил Мясникович вручил паспорта юным гражданам Беларуси. Фото Оксаны Манчук.
Торжественное мероприятие "Мы - грамадзяне Беларусі!", посвященное Дню Конституции, прошло 15 марта в Могилевском облисполкоме. На него пригласили 30 талантливых представителей молодежи со всей области, в числе которых отличники учебы, активисты общественной жизни, победители олимпиад, конкурсов и соревнований. Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский поздравил участников мероприятия с Днем Конституции Беларуси и в торжественной обстановке вручил паспорта лучшим школьникам. Фото Олега Фойницкого.
Акцию "Мы - граждане Беларуси" организаторы стараются проводить в интересных для школьников местах. В частности, 15 марта в Бресте областное мероприятие акции прошло в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. На встречу получили приглашения 20 талантливых учащихся со всего региона. Это активисты молодежного движения, отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов и соревнований. Фото Вадима Якубенка.
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