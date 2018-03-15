ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции

Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, прошла во всех регионах страны. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получили из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны.

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич вручил паспорта граждан Беларуси талантливым ребятам Брестской, Могилевской областей и Минска. Фото Андрея Покумейко.

Петр Миклашевич

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич вручил паспорт Максиму Лойко.

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич вручил паспорт Екатерине Лойко.

Государство создает все необходимые условия для развития и самореализации своих юных граждан - Миклашевич "Сегодня вы получаете документ, который удостоверяет личность и подтверждает, что вы являетесь гражданами нашей страны. Государство создает все необходимые условия для развития вас как личностей, чтобы могли реализоваться в той или иной сфере деятельности. Также государство принимает меры для защиты своих граждан", - сказал Петр Миклашевич.

Михаил Мясникович вручил паспорта юным гражданам Беларуси. Фото Оксаны Манчук.

Беларусь ждет от молодежи инициативы и смелых предложений - Мясникович "Молодые люди будут чувствовать себя причастными к управлению государством, решению задач, которые стоят перед регионом или страной в целом. Таким образом формируется единство белорусской нации", - сказал Мясникович.

Торжественное мероприятие "Мы - грамадзяне Беларусі!", посвященное Дню Конституции, прошло 15 марта в Могилевском облисполкоме. На него пригласили 30 талантливых представителей молодежи со всей области, в числе которых отличники учебы, активисты общественной жизни, победители олимпиад, конкурсов и соревнований. Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский поздравил участников мероприятия с Днем Конституции Беларуси и в торжественной обстановке вручил паспорта лучшим школьникам. Фото Олега Фойницкого.

Владимир Доманевский

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский вручает паспорт Евгении Даниной.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский вручает паспорт Василию Никитину.

Молодежь должна вносить значимый вклад в развитие малой родины - Доманевский Мероприятие прошло в Могилевском облисполкоме. На него пригласили 30 талантливых представителей молодежи со всей области, в числе которых отличники учебы, активисты общественной жизни, победители олимпиад, конкурсов и соревнований.

Акцию "Мы - граждане Беларуси" организаторы стараются проводить в интересных для школьников местах. В частности, 15 марта в Бресте областное мероприятие акции прошло в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. На встречу получили приглашения 20 талантливых учащихся со всего региона. Это активисты молодежного движения, отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов и соревнований. Фото Вадима Якубенка.

Член детской палаты Центрального совета ОО "Белорусская республиканская пионерская организация", учащаяся Мельникской базовой школы Анна Мирчук во время исполнения гимна Республики Беларусь.

Во время экскурсии по музею бригады.

Заместитель председателя Брестского областного Совета депутатов Валентина Пух вручает паспорт учащейся Перковичской средней школы Анне Костючик.

Заместитель военного комиссара Брестской области Андрей Юртуть вручает паспорт призеру районных соревнований по легкой атлетике и лидеру пионерской дружины Перковичской средней школы Максиму Колтунчику.

Командир бригаде Дмитрий Соболь вручает паспорт Дане Кощачёк.

Офицеры 38-й бригады рассказывают молодежи об основателе ВДВ Василие Маргелове.