ФПБ констатирует стабилизацию цен на продукты питания в I квартале

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси констатирует стабилизацию цен на продукты питания в I квартале 2018 года, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Он напомнил, что ФПБ на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые товары и услуги. "В корзину исследуемых продуктов питания входят 98 позиций - тех, которые нужны человеку каждый день. Хочу сказать, что цены на них стабилизировались. Есть небольшой рост с начала года по отношению к декабрю 2017 года, но он находится в пределах 1,9%", - сказал председатель федерации.

"Мы сегодня стараемся осуществлять свой "народный контроль" достаточно открыто и объективно, чтобы избежать искажений. Для этого попросили одну из информационных компаний сделать нам соответствующую компьютерную программу. Она собирает со всех районов данные, и раз в месяц мы делаем по этой программе расчет по ценам. В каждом районе и городе страны определены магазины шаговой доступности, сетевые, районного подчинения, торговые объекты Белкоопсоюза, где мы изучаем цены", - проинформировал Михаил Орда. Руководители районных и городских объединений изучают цены исследуемых наименований продуктов питания, вносят их в программу, и в течение небольшого количества времени программа просчитывает и выдает анализ изменения цен.

При этом главное внимание уделяется вопросам соотношения роста цен и роста заработной платы населения, продолжил председатель ФПБ. И если выявляются какие-то серьезные колебания цен, несоответствие их роста доходам населения, специалисты федерации профсоюзов совместно с представителями главного ценового регулятора - Министерства антимонопольного регулирования и торговли, отраслевыми ведомствами изучают, насколько обоснован этот рост и какие могут быть механизмы для его снижения. Также регулярно эти вопросы поднимаются на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. ФПБ настаивает на том, что должно выполняться одно из главных положений генерального соглашения (между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016-2018 годы. - Прим. БЕЛТА) - рост цен должен компенсироваться адекватным ростом доходов населения. "Мы понимаем, что в январе-феврале традиционно зарплаты проседают, а уже в марте практически по всем районам страны отмечается рост. Это говорит о том, что экономика работает, и мы надеемся, что падение будет выравнено, рост доходов населения продолжится, таким образом баланс между ростом цен и заработной платы будет достигнут", - отметил Михаил Орда.

Председатель ФПБ также добавил, что определенная работа по сдерживанию необоснованного роста цен ведется. Например, в прошлом году федерация неоднократно говорила о своем беспокойстве, связанном с постоянным ростом цен на молочные продукты. По результатам первого квартала 2018 года есть небольшой рост цен по этим товарам. "И сегодня МАРТ уже взял этот вопрос под особый контроль и предпринимает определенные меры для его решения. В целом наша позиция однозначная: если нет роста доходов, то не должно быть и роста цен. На наш взгляд, такие подходы должны быть в основе ценовой политики каждого ведомства", - резюмировал он.

Профсоюзный мониторинг проводится в 137 городах и райцентрах, в каждом из них для контроля определен сетевой магазин, магазин шаговой доступности, государственный магазин.-0-

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