ФПБ планирует стать заказчиком строительства мемориала в Куропатах

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси планирует стать заказчиком строительства мемориала в Куропатах. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

В ближайшее время ФПБ обратится в Миноблисполком за получением прав заказчика на строительство мемориала, проинформировал Михаил Орда.

В Беларуси продолжается сбор средств на строительство мемориала в Куропатах. Профсоюзы намерены перечислить туда все деньги, заработанные на субботнике. В 2017 году ФПБ и другие общественные организации на постоянно основе занимались благоустройством Куропат, напомнил председатель ФПБ.

На мемориал в Куропатах собрано уже более Br11,7 тыс. Сбор средств начался в прошлом году. Инициатива по созданию памятного знака в Куропатах была озвучена во время круглого стола, проведенного в редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" 24 февраля 2017 года.

В прошлом году в Беларуси был объявлен конкурс на создание памятного знака в Куропатах. Недавно жюри выбрало три эскизных проекта, которые должны быть доработаны к 1 июля.

Жюри выбрало три эскизных проекта мемориала в Куропатах В конкурсе участвовало 32 проекта. Жюри 21 мая 2018 года определило три, которые отличаются наибольшей оригинальностью и художественной выразительностью, проинформировал Михаил Борозна.

Сегодня в редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" состоялся круглый стол, посвященный Куропатам. Специалисты обсудили выбранные жюри эскизные проекты памятного знака. Он должен лаконично вписываться в ландшафт и соответствовать духу урочища, ставшего местом памяти и скорби. Принять участие в дискуссии пригласили ученых, представителей ФПБ, РОО "Белая Русь", общественности, в том числе Александра Чехольского из КХП БНФ и активиста общественной инициативы "За ўратаванне мемарыяла Курапаты" Анну Шапутько, которые на встречу в итоге не пришли.-0-