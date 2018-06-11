ФПБ планирует стать заказчиком строительства мемориала в Куропатах

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси планирует стать заказчиком строительства мемориала в Куропатах. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.
В ближайшее время ФПБ обратится в Миноблисполком за получением прав заказчика на строительство мемориала, проинформировал Михаил Орда.
В Беларуси продолжается сбор средств на строительство мемориала в Куропатах. Профсоюзы намерены перечислить туда все деньги, заработанные на субботнике. В 2017 году ФПБ и другие общественные организации на постоянно основе занимались благоустройством Куропат, напомнил председатель ФПБ.
В прошлом году в Беларуси был объявлен конкурс на создание памятного знака в Куропатах. Недавно жюри выбрало три эскизных проекта, которые должны быть доработаны к 1 июля.
Сегодня в редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" состоялся круглый стол, посвященный Куропатам. Специалисты обсудили выбранные жюри эскизные проекты памятного знака. Он должен лаконично вписываться в ландшафт и соответствовать духу урочища, ставшего местом памяти и скорби. Принять участие в дискуссии пригласили ученых, представителей ФПБ, РОО "Белая Русь", общественности, в том числе Александра Чехольского из КХП БНФ и активиста общественной инициативы "За ўратаванне мемарыяла Курапаты" Анну Шапутько, которые на встречу в итоге не пришли.-0-
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