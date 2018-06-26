ФПБ планирует выделять гранты для молодежи на реализацию социально значимых проектов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси планирует выделять гранты для молодежи на реализацию социально значимых проектов. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда на встрече с участниками международного молодежного профсоюзного образовательного форума "ТЕМП-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшей перспективе мы планируем разработать специальную систему выделения грантов ФПБ для молодежи на реализацию социально значимых проектов", - сказал Михаил Орда.

Сейчас в ФПБ есть традиция поощрять лучших профсоюзных активистов среди студентов. Ежегодно федерация присуждает 35 таких стипендий.

Что касается работающей молодежи, то здесь также много актуальных вопросов для работы профсоюза. В частности, федерация добивается включения в коллективные договоры отдельных положений, которые касаются дополнительных гарантий и льгот для молодежи.

Участниками форума "ТЕМП-2018" стали около 200 активистов из 16 стран, в том числе из Грузии, Египта, Ирана, Латвии, Молдовы, России. Запланирована обширная образовательная программа, которая включает в себя тренинги, мастер-классы, круглые столы, встречи с известными политическими и культурными деятелями Беларуси. Будут подняты вопросы реализации молодежной политики, поддержки молодежи в трудовых коллективах, развития цифровой экономики и создания новых зеленых рабочих мест.-0-