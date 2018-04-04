ФПБ предлагает продлевать контракты с добросовестными работниками на максимальный срок

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает закрепить обязанность продлевать с добросовестными работниками контракты на максимальный срок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ по результатам заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое состоялось сегодня в штаб-квартире национального профцентра.

Специалисты ФПБ проанализировали более 1,6 млн контрактов, которые заключались в 2010 году, и около 1,8 млн контрактов за 2017 год. "Результаты мониторинга свидетельствуют, что увеличивается количество контрактов, заключаемых на один год. В прошлом году более трети контрактов были заключены на минимальный срок, - рассказал председатель ФПБ Михаил Орда. - Мы обратились к Национальному совету с предложением поддержать инициативу профсоюзов и на законодательном уровне закрепить обязанность продления трудовых отношений с добросовестными работникам на максимальный срок". Предложения ФПБ внесены в проект закона по изменению Трудового кодекса, рассмотрение которого запланировано в ближайшее время.

В числе вопросов, обсуждавшихся на заседании, - развитие страхования дополнительной пенсии. За 2017 год по сравнению с предыдущим заключено в 1,6 раза больше договоров добровольного страхования дополнительной пенсии. На сегодня около 180 тыс. граждан участвуют в таких программах. По мнению социальных партнеров, эту практику необходимо расширять. Со своей стороны профсоюзы активно работают над тем, чтобы включать такие дополнительные гарантии в коллективные договоры.

Уделено было внимание итогам профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары и услуги. Стороны обсудили и выполнение в 2017 году Генерального соглашения между правительством Беларуси, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016-2018 годы. "В этом году Федерация профсоюзов является председательствующей стороной Национального совета, и в первую очередь мы ставим перед собой задачу добиться до конца текущего года выполнения норм генерального соглашения", - отметил Михаил Орда.-0-