ФПБ предлагает усовершенствовать систему переподготовки кадров

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усовершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации кадров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Эта тема обсуждалась на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое прошло в штаб-квартире федерации. "Производства, которые проходят модернизацию, безусловно, нуждаются в том, чтобы работники постоянно повышали свою квалификацию. В связи с этим мы ставим перед нашими социальными партнерами вопрос о необходимости совершенствования системы постоянного обучения. Сегодня необходимо мотивировать и нанимателя, и работника к постоянному профессиональному росту. От этого напрямую зависит производительность труда, а значит, и эффективность работы предприятия, и заработная плата работника", - отметил председатель ФПБ Михаил Орда.

В качестве примера был приведен опыт многих ведущих компаний в сфере IT, где работникам буквально прописывается дорожная карта развития: когда, где и чему он может научиться, и как это будет отражаться на его карьерном росте и заработной плате. "Подобную систему необходимо внедрять во всех сферах и на всех производствах. Это можно реализовать и через создание специальных центров переобучения при ведущих предприятиях страны, и через совершенствование работы отраслевых институтов повышения квалификации и переподготовки кадров. Соответствующие предложения мы намерены заложить в новое генеральное соглашение, над которым сейчас ведется работа", - подчеркнул Михаил Орда.

Во время заседания совета правительство, объединения нанимателей и профсоюзов обсудили вопросы социально-экономического развития в Беларуси за пять месяцев этого года, развития рынка труда и содействия занятости населения.

Как отметили в ФПБ, напряженность на рынке труда снизилась, а количество вакансий, по данным на 1 июня, составило около 70 тыс., что на 39,6% больше, чем в прошлом году. Вместе с тем профсоюзы обращают внимание на то, что за 5 месяцев текущего года уволено более 267 тыс. человек, а принято на работу на 32,3 тыс. меньше. В связи с этим стороны продолжат работу по недопущению увольнения работников из-за ликвидации организации, сокращения численности или штата без последующего их трудоустройства.-0-