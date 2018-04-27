ФПБ предлагает установить минимальные рамки неполного рабочего дня при изменении условий труда

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает установить минимальные временные рамки неполного рабочего дня при изменении существенных условий труда, сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Мы предлагаем, чтобы при изменении существенных условий труда устанавливался неполный рабочий день продолжительностью не менее половины обычной продолжительности рабочего дня. Это предложение обусловлено проблемой скрытого сокращения, когда отдельные наниматели для того, чтобы уменьшить выплаты при оптимизации штата, вместо процедуры сокращения применяют процедуру существенного изменения условий труда. И, например, устанавливают неполный рабочий день продолжительностью 1-2 часа с соответствующей оплатой труда, - сказал Михаил Орда. - Это вынуждает работников прекратить трудовые отношения. В результате человек получает выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка, а не трехкратного среднемесячного заработка, как это предусмотрено при сокращении работников".

Председатель ФПБ привел конкретный пример, когда женщине установили рабочий день с 12.00 до 13.30, при этом обед - с 12.30 до 13.00.

В рамках содействия занятости населения нужно на законодательном уровне поставить заслон скрытому сокращению, уверен Михаил Орда. Чтобы в случаях, когда реально есть необходимость оптимизации штата, применялась исключительно установленная процедура сокращения. Это дает человеку время сориентироваться на рынке труда, подыскать необходимую вакансию, возможно, пройти какую-то переподготовку. Кроме того, в этом случае у человека будет материальная поддержка, что позволит ему какое-то время в спокойном режиме искать подходящую работу. В любой процедуре оптимизации штата должен быть социально ответственный подход. "Мы должны поддержать трудолюбивых людей, тех, кто хочет работать, - через предоставление гарантий занятости и гарантий социальной поддержки", - добавил председатель федерации.-0-

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