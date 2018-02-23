23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ из-за сильных морозов рекомендует воздержаться от дальних поездок, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, гололедица) и прогнозируемыми морозами до 25 градусов, рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем, - отметили в ГАИ. - В случае крайней необходимости отправляйтесь в дорогу, только тщательно проверив автомобиль и убедившись в его технической исправности, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации".

Работа Госавтоинспекции в связи со сложными и опасными метеорологическими явлениями организована по усиленному варианту несения службы. инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи водителям и пешеходам.

ГАИ советует подготовить автомобиль к эксплуатации при низких температурах: использовать специальное зимнее дизельное топливо, проверить плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, проверить зарядку аккумулятора и исправность системы отопления. "Кроме того, не забывайте перед началом движения очистить стекла и фары автомобиля от снега и льда, заполнить бочок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Также важно тепло одеться, не забыть взять в дорогу заряженный мобильный телефон, буксировочный трос, лопату и термос с горячим чаем, - подчеркнули в ГАИ. - Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и боковой интервал движения".

Госавтоинспекция рекомендует не оставлять авто на краю проезжей части, чтобы не препятствовать нормальному движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники. "Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность. Стоит переходить дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть надо убедиться в том, что все автомобили успели остановиться и аккуратно приближаться к краю дороги, чтобы не соскользнуть под колеса", - советуют в ГАИ.-0-

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