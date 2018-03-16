16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

В предстоящие выходные на части территории Беларуси прогнозируется неблагоприятная погода: снег, значительное понижение температуры, гололедица. "Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения безоговорочно следовать правилам и соблюдать повышенные меры безопасности на дороге. Водителям в первую очередь необходимо выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений особенно на закруглениях дорог, увеличить дистанцию и боковой интервал движения, отказаться от необдуманных маневров", - отметили в ГАИ.

Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность. "Переходите дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что все автомобили успели остановиться. Аккуратно приближайтесь к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Будьте внимательны во дворах. Обозначайте себя световозвращающими элементами", - порекомендовали в ГАИ.

Работа Госавтоинспекции в связи со сложными и опасными метеорологическими явлениями организована по усиленному варианту несения службы. Личный состав дорожно-патрульной службы ориентирован на помощь водителям и пешеходам, на обеспечение безопасных условий движения.-0-

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