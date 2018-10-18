Гармонизация судебной практики создает единое правовое пространство ЕАЭС - Кобец

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гармонизация судебной практики позволит создать единое правовое пространство ЕАЭС, заявил зампредседателя Верховного суда Беларуси Юрий Кобец на конференции "Международное правосудие и укрепление интеграционных процессов", передает корреспондент БЕЛТА.

Практика рассмотрения дел экономическими судами Беларуси вносит свой вклад в формирование единого евразийского правового пространства. "Сегодня мы исходим из того, что судебные постановления белорусских экономических судов, в частности, по делам в сфере применения таможенного законодательства, будут оцениваться не только с точки зрения принятых белорусских подходов, но и в ракурсе взаимоотношений в рамках ЕАЭС. Поэтому в судебной практике нами уже сейчас закладываются основы синхронизации с практикой наших партнеров по союзу", - сказал Юрий Кобец.

По его словам, качественное развитие интеграционного процесса может быть обеспечено только путем сближения базовых норм и практических подходов национальных правовых систем, а также выработки оптимальных, адаптированных к сегодняшним реалиям решений для построения единых правовых механизмов. "Только гармонизация на равноправной основе позволит получить единое, понятное и непротиворечивое правовое пространство ЕАЭС, в котором будет комфортно и гражданам, и субъектам хозяйствования наших стран", - отметил зампредседателя Верховного суда.

Евразийская интеграция сейчас направлена прежде всего на достижение экономических целей. В связи с этим обеспечение правопорядка в экономике государств - важное условие этого процесса, добавил Юрий Кобец. По его словам, справедливое и оперативное разрешение экономических споров, своевременное снятие конфликтных ситуаций и принципиальный судебный контроль за законностью в этой сфере является законом экономической стабильности и национальной безопасности государств союза.

В конференции участвуют более 200 представителей международных судов и организаций, а также национальных судебных, государственных органов, научных и деловых кругов ЕАЭС и ЕС. Пленарное заседание посвящено роли органов международного правосудия в развитии интеграционных процессов. Участники дискуссионных сессий обсуждают основные тенденции развития права ЕАЭС, взаимодействие органов международного правосудия с национальными судами, использование права ЕАЭС в качестве инструмента защиты бизнеса и другие вопросы.

Суд Евразийского экономического союза - постоянно действующий международный судебный орган. Он создан в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Местом пребывания определен Минск. Главная задача суда ЕАЭС - способствовать развитию евразийской интеграции и обеспечивать единообразное применение норм, принятых в союзе.-0-