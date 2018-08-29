Генпрокурор Беларуси просит украинского коллегу проверить условия содержания Юрия Политики под стражей

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО Чернигова гражданину Беларуси Юрию Политике. Такая информация размещена на сайте белорусского надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время суд Новозаводского района Чернигова рассматривает уголовное дело по обвинению Юрия Политики в шпионаже.

По имеющейся информации, мать Юрия Политики после посещения сына 17 августа 2018 года в следственном изоляторе обратилась в посольство Беларуси в Украине с заявлением об избиении его сокамерником. "В ходе консульского доступа к Юрию Политике 23 августа 2018 года эта информация подтвердилась. В результате побоев у содержащегося под стражей выявлены перелом височной кости слева и гематома под левым глазом", - говорится в сообщении.

Как подчеркнула консульская служба, перед инцидентом, несмотря на возражения, Юрия Политику перевели в другую камеру, при этом администрация учреждения высказывала угрозы помещения его в карцер. В Генпрокуратуре добавили, что о спланированном характере произошедшего свидетельствует не вызванный необходимостью перевод обвиняемого в другую камеру.

Также отмечается, что избиение Юрия Политики произошло 7 августа 2018 года - после состоявшейся пятью днями ранее встречи заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука с руководством Генпрокуратуры Украины. "Белорусская сторона тогда высказывала обеспокоенность ситуацией с Юрием Политикой, обращала внимание на имевшие место недозволенные методы ведения следствия, в том числе применение пыток и унижений", - заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что продолжается целенаправленное физическое и психоэмоциональное воздействие на Юрия Политику с целью его принуждения к признанию вины в предъявленном обвинении.

В письме Александр Конюк призвал украинского коллегу принять надлежащие меры по обеспечению условий содержания Юрия Политики под стражей, исключению возможности провокаций и применения к нему противоправного воздействия.

Вопрос соблюдения во время уголовного процесса прав Юрия Политики находится на контроле Генеральной прокуратуры Беларуси.-0-