Главы министерств и ведомств проведут в июле в Совмине личные приемы граждан и юрлиц

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, а также руководители министерств и ведомств проведут в июле личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров. Информация об этом размещена на сайте Совмина, сообщает БЕЛТА.

Первым 4 июля встретится с гражданами министр здравоохранения Валерий Малашко. Затем Василий Жарко проведет личный прием 6 июля, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко - 11 июля, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - 13 июля, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов - 18 июля.

На 20 июля запланирован прием граждан министром культуры Юрием Бондарем, на 25 июля - министром связи и информатизации Сергеем Попковым. Министр экономики Владимир Зиновский проведет прием 27 июля.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов ведется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-