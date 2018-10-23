Главы погранведомств Беларуси и Украины утвердили алгоритм совместного расследования инцидентов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо и глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал утвердили алгоритм проведения совместного расследования пограничных инцидентов. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Рабочая встреча глав погранведомств состоялась сегодня в деревне Каменюки Каменецкого района. "Делегации обсудили итоги охраны совместного участка границы за 9 месяцев этого года. Как актуальные угрозы были отмечены попытки незаконного перемещения товаров, нарушения границы в целях незаконной миграции и сезонного сбора дикоросов. Стороны констатировали отсутствие выявленных пограничными ведомствами организованных каналов контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ на совместно охраняемом участке границы", - проинформировали в Госпогранкомитете. Делегации договорились продолжать координацию действий по пресечению данных видов угроз.

"Главы пограничных ведомств утвердили алгоритм проведения совместного расследования пограничных инцидентов. Также решено продолжить практику проведения специальных совместных пограничных операций", - рассказали в Госпогранкомитете.

Была отмечена и позитивная динамика в вопросе демаркации белорусско-украинской границы. Также положительную оценку получило взаимодействие на уровне пограничных уполномоченных - оно позволило в текущем году своевременно урегулировать все возникающие вопросы на государственной границе. Кроме того, участники встречи обсудили обеспечение безопасности на участке границы, подверженном радиационному загрязнению. Рассматривалось и привлечение международной технической помощи для обустройства белорусско-украинской границы.

По итогам встречи Анатолий Лаппо и Петр Цигикал выразили общее мнение, что предпринимаемые меры по обеспечению пограничной безопасности и охране государственной границы позволили на надлежащем уровне обеспечить правопорядок на совместном участке.-0-