Главы ветеринарных служб Беларуси и России проведут переговоры в Москве

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сегодня проведут переговоры в Москве, сообщили БЕЛТА в Минсельхозпроде Беларуси.
"Сегодня в Москве состоятся переговоры между руководителями ветеринарных служб Беларуси и России - Иваном Смильгинем и Сергеем Данквертом. Они обсудят вопросы снятия ограничений на поставки в Россию белорусской мясной и молочной продукции", - сказали в министерстве.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4664 BYN
|2.461 BYN
|2.47 BYN
|USD
|2.1203 BYN
|2.119 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1061 BYN
|3.102 BYN
|3.114 BYN