Госкомитет судэкспертиз проведет акцию по предупреждению травматизма школьников

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с окончанием учебного года органы Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси проведут республиканскую акцию по предупреждению травматизма школьников во время каникул, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

В частности, эксперты-баллисты расскажут, как поступать при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы или оружие. Ребятам продемонстрируют их макеты. С участием школьников пройдут практические занятия для закрепления правил поведения. "Кто, как ни эксперты, каждый день сталкивающиеся с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, могут рассказать о мерах безопасности, которые впоследствии могут не только спасти чье-то здоровье, но и уберечь жизнь", - уверены в пресс-службе.

Судебно-медицинские эксперты разъяснят, какой должен быть алгоритм действий при возникновении травмоопасных ситуаций. Участники обсудят, как избежать их, проанализируют причины травм, варианты поведения пострадавших. Эксперты-взрывотехники уделят внимание причинам, по которым пиротехника приводит к трагедии, расскажут, в каких местах ее нельзя использовать. Эксперты в области автотехнических экспертиз побеседуют со школьниками о безопасном поведении на дорогах.

Профилактические встречи пройдут по всей республике до конца мая. Выступление экспертов центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз запланировано на 29 мая. Оно пройдет в средней школе №159 Минска (ул.Одинцова, 30). Финал мероприятий совпадет с Международным днем защиты детей.

Такие мероприятия экспертами Государственного комитета проводятся ежегодно с 2016 года.

В пресс-службе добавили, что родителям необходимо на регулярной основе напоминать детям о безопасности и рассказывать им о последствиях несоблюдения мер предосторожности.-0-