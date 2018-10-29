Госпогранкомитет предупреждает о возможных очередях фур на границе с Польшей

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Польшей возможно формирование очередей фур с 31 октября по 1 ноября и 10-11 ноября. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

"По информации от польской стороны, 31 октября и 1 ноября, а также 10 и 11 ноября вводится временный запрет на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 т по дорогам общего пользования Польши. Связан он с религиозными мероприятиями ко Дню поминовения усопших, а также празднованием 100-летия независимости Польши", - проинформировали в Госпогранкомитете. Запрещение не распространяется на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, скоропортящиеся продукты, животных и автобусы международного следования.

Полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать (указано минское время): 31 октября с 19.00 до 23.00, 1 ноября с 9.00 до 23.00, 10 ноября с 19.00 до 23.00, 11 ноября с 9.00 до 23.00. "В связи с этим, а также продолжающимися работами по модернизации в польских автодорожных пунктах пропуска "Кузница" (с белорусской стороны - "Брузги") и "Бобровники" ("Берестовица") возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе, в особенности на указанных направлениях", - отметили в Госпогранкомитете.

Для более быстрого и комфортного пересечения границы в указанное время грузоперевозчикам рекомендуется учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. Сведения об очередях перед пунктами пропуска можно получить на информационном портале Государственного пограничного комитета Беларуси.-0-