Госсекретариат Совбеза 5-16 ноября проверит выполнение Директивы №1 в Минприроды

2 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета Безопасности в соответствии с поручением Президента проверит 5-16 ноября выполнение Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" в системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
Госсекретариат изучит вопросы выполнения министерством требований Директивы №1.
Контроль за исполнением документа ведется на постоянной основе. С 2010 года межведомственные рабочие группы под руководством Госсекретариата Совбеза проверили почти 50 районов, ряд министерств и отдельных организаций.
В частности, в этом году изучалось состояние дел в Минсвязи и Минспорта. В организациях и на предприятиях отраслей были вскрыты нарушения законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности. Были установлены факты недостаточной организации системы контроля за соблюдением служебной (трудовой) дисциплины. Для наведения порядка в сжатые сроки министерствам были даны необходимые рекомендации.
Как обстоят дела в Минприроды и какие ведомству необходимо принять меры для улучшения ситуации на местах, предстоит выяснить в ходе планируемой проверки.-0-
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