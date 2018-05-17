Государство заинтересовано в активном развитии медиации - Шилин

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство заинтересовано в активном развитии медиации, заявил начальник управления законодательства о национальной безопасности и правоохранительной деятельности Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Дмитрий Шилин на III Международном фестивале медиации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это эффективный институт, он позволяет минимизировать издержки, организовать встречу между сторонами на приемлемом уровне и создать такие условия, когда они в результате приходят к взаимовыгодному решению. Государство уделяет этому институту значительное внимание, в том числе через совершенствование законодательства", - сказал Дмитрий Шилин.

В программе международного фестиваля значительное внимание уделено семейной медиации. Эти вопросы также лежат в плоскости интересов государства, поскольку в стране уделяется большое внимание вопросам охраны семьи. Дмитрий Шилин отметил, что план законопроектной деятельности на 2018 год предусматривает корректировку правового массива по вопросам медиации при разрешении споров, возникающих из брачно-семейных отношений. Широкое применение института предоставит сторонам конфликта больше возможностей договориться и выйти из спора с приемлемым решением.

В Беларуси в 2013 году был принят закон о медиации, который позволил применять медиацию для урегулирования экономических, трудовых и семейных споров.

В Международном фестивале медиации, который проходит в Минске 17-18 мая, принимают участие более 250 человек из разных стран. Это уникальное для Беларуси мероприятие, которое собрало на одной площадке медиаторов, конфликтологов, психологов, педагогов, юристов и представителей других профессий, работающих в сфере урегулирования конфликтов и споров. Своим опытом делятся эксперты-медиаторы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Польши, Литвы, Швейцарии, Германии, Великобритании, США. Фестиваль стал открытой дискуссионной площадкой, местом демонстрации лучших и новых практик в разрешении конфликтов, отправной точкой для создания новых инициатив и проектов. Основная тематическая направленность мероприятия - семейная и восстановительная медиация (современная практика и перспективы). Цель фестиваля - объединение усилий общественных, государственных и коммерческих организаций для развития медиации в Беларуси, укрепление международного сотрудничества и обмен опытом с коллегами.

Организаторами выступают филиал Российского государственного социального университета в Минске, центр "Медиация и право", учебно-практическое учреждение "Центр медиации и переговоров".

Медиация - способ разрешения конфликтов с помощью третьей, нейтральной, стороны.-0-