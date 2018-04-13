ГПК обнародовал режим работы пунктов упрощенного пропуска в апреле

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси обнародовал режим работы пунктов упрощенного пропуска в апреле, сообщил на пресс-конференции начальник управления пограничного контроля ГПК Олег Ляшук, передает корреспондент БЕЛТА.

Границу с Латвией можно будет пересечь в пункте "Плюсы" ("Каплава") 14, 15, 16, 17, 21, 22, 29, 30 апреля с 9.00 до 19.00.

На границе с Литвой будут работать пункты упрощенного пропуска "Видзы" ("Твярячюс") - ежедневно и круглосуточно, "Мольдевичи" ("Адутишкис") - с 8.00 до 20.00 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам еженедельно. Погранпереход "Лынтупы" ("Папялякис") открыт с 8.00 до 20.00 по пятницам, субботам, воскресеньям. Пицкуны" ("Нарвилишкес") работают 17 апреля с 12.00 до 17.00 (пропуск пешеходов), "Геранены" ("Кракунай") - 14, 15, 17, 21, 22, 28, 29 апреля с 11.00 до 17.00, "Дотишки" ("Эйшишкес") - с 09.00 до 19.00 ежедневно. Время работы пункта "Петюлевцы" ("Ракай") - 17 апреля с 11.00 до 17.00, а также по пятницам, субботам, воскресеньям еженедельно - с 11.00 до 17.00. Пункт "Поречье" ("Латежерис") будет работать ежедневно с 8.00 до 18.00.

На границе с Польшей пункт упрощенного пропуска "Переров" ("Беловежа") будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00.

Попасть в Украину можно через пункты пропуска "Отчин" ("Гута") 15, 16, 17, 28, 29, 30 апреля с 9.00 до 18.00, через пункт "Сушитница" ("Тур") с 8.00 до 20.00 ежедневно. Также будут работать "Дивин" ("Самары") - с 8.00 до 18.00 ежедневно, "Трушино" ("Вичевка") - с 8.00 до 20.00 ежедневно, "Ольманы" ("Переброды") - 14, 15, 16, 17, 21, 22, 29, 30 апреля с 9.00 до 19.00. Пункт пропуска "Глушкевичи" ("Будки-Каменские") будет работать 15, 16, 17 апреля с 9.00 до 18.00, а "Запесочье" ("Лучанки") - 15, 17 апреля с 9.00 до 18.00. Границу можно будет пересечь в пунктах "Поддобрянка" ("Добрянка"), "Глыбоцкое" ("Ильмовка") и "Андреевка" ("Деревины") ежедневно с 7.00 до 20.00.

В Госпогранкомитете обратили внимание, что в пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, которые постоянно проживают на приграничной территории. На этих погранпереходах осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем, размещенным на сайте ГПК.

Государственную границу можно пересекать пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях (в пунктах упрощенного пропуска на украинском направлении - только пешком). Для пересечения границы при себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства (в случае действия визового режима). При следовании на автотранспорте необходимо предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, а также договор страхования "Зеленая карта", заключенный со страховой организацией Беларуси.

Дополнительную информацию можно получить по телефону в Минске 8-017-216-26-12 (круглосуточно).-0-