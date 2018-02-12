Граждан Беларуси среди жертв катастрофы самолета в Подмосковье нет

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Граждан Беларуси среди жертв катастрофы самолета, которая случилась 11 февраля в Подмосковье, нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в России.

"По данным дежурного консульского управления МИД России, среди погибших в катастрофе граждан Беларуси нет", - сказал руководитель консульского отдела посольства Владимир Шорохов.

Он добавил, что эту же информацию белорусскому диппредставительству подтвердили в компании, которая обслуживает "Саратовские авиалинии" в аэропорту Домодедово.

Катастрофа самолета Ан-148 произошла 11 февраля после взлета из аэропорта в Домодедово. Самолет выполнял рейс из Москвы в город Орск Оренбургской области. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. -0-

Названы возможные причины крушения самолета в Подмосковье Источник в экстренных службах проинформировал ТАСС, что ЧП могло произойти из-за погодных условий, а также из-за ошибки экипажа и технеисправности.