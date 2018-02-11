В Подмосковье разбился пассажирский самолет

11 февраля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Пассажирский самолет Ан-148 сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово пропал с экранов радаров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

"Поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово - Орск. К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей", - сказал представитель МЧС.

Фото Reuters

Фото ТАСС

Фото ТАСС

Фото МЧС России

Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с крушением самолета в Подмосковье "Посольство Беларуси в России тщательно отслеживает ситуацию с крушением самолета в Подмосковье, выясняет, были ли белорусы среди пассажиров", - отметили в пресс-службе.

По его словам, в готовность введены также отряд "Центроспас" и центр "Лидер". Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на борту самолета находились 71 человек.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы белорусского государства, Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России, родным и близким погибших.-0-

Возбуждено дело по факту крушения Ан-148 в Подмосковье Пассажирский лайнер Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился недалеко от деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья. Упавший самолет был обнаружен с воздуха. По предварительным данным, на борту самолета находился 71 человек.

Путин поручил создать комиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье "Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье, - сообщил пресс-секретарь. - Путин дал поручения и соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ".

Названы возможные причины крушения самолета в Подмосковье Источник в экстренных службах проинформировал ТАСС, что ЧП могло произойти из-за погодных условий, а также из-за ошибки экипажа и технеисправности.

МАК приступил к расследованию авиакатастрофы в Подмосковье "В МАК сформирована комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. В ее состав вошли четыре сотрудника", - сообщили в ведомстве.