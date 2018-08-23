Гродно перенял эстафету акции "Бегущие города": участие в символическом забеге принял Иван Тихон

24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Иван Тихон присоединился к символическому благотворительному забегу проекта #velcombegom в помощь детям в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродненская область продолжает участие в акции "Бегущие города". Жители региона с 20 августа наматывают бегом "километры добра". Пробежав как можно большую дистанцию они смогут оказать помощь Гродненскому областному центру медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля.

Символический забег на 2,2 км вечером 23 августа собрал в лесопарковой зоне Пышки сотни участников: профессиональных спортсменов и любителей, тех, кто бегает регулярно, а также тех, кто лишь планирует присоединиться к беговому сообществу. Поддержал акцию и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, метатель молота Иван Тихон. Сначала он провел для участников пробега разминку.

"Позитивная акция, которая направлена на помощь детям, поэтому и приглашение воспринял с радостью. Хорошо, что немало неравнодушных людей собралось здесь", - отметил именитый гродненский легкоатлет. Он также преодолел вместе с бегунами дистанцию, отметив, что именно бег лежит в основе любого вида спорта.

"Мы пятую неделю бегаем по всей стране. Гродненский регион стал пятым по счету, принявшим эстафету акции "Бегущие города". Вообще она стала логичным продолжением благотворительного проекта #velcombegom. Раньше мы бегали в Минске, других городах, собирали деньги на один какой-то конкретный объект, однако увидели, что желающих участвовать гораздо больше, они есть во всей стране", - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев. Суть акции, подчеркнул он, в том, что каждую неделю люди в разных регионах страны бегают в поддержку того или иного социального учреждения в своей области.

"Дети должны быть счастливы. Мы очень благодарны всем, кто присоединился к этой акции здесь и по всей стране. Будьте уверены, средства пойдут на хорошее дело", - отметила перед стартом символического забега главный врач Гродненского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля Галина Коледа. Кстати, она сама также вышла на старт дистанции в Пышках.

езультаты акции будут объявлены 4 сентября. Общий фонд благотворительной помощи составит 165 000 рублей. Чем больше "километров добра" пробегут участники акции в каждой области, тем большую сумму получит местный бенефициар. Детское областное учреждение здравоохранения победившего региона получит 40 000 рублей. Участники из региона, занявшего второе место, принесут детскому реабилитационному центру 35 000 рублей, третье - 30 000, четвертое - 25 000, пятое - 20 000, шестое - 15 000 рублей.

В Гродненской области акция стартовала с 20 августа. Любой желающий может присоединиться к ней по 26 августа. Сделать это просто. Нужно лишь выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами #velcombegom и дополнительными хештегами региона, в частности, #grodno. Николай Бределев отметил, что предварительные достижения областей пока не разглашаются. Впрочем, по его словам, конкуренция очень серьезная и результаты в символической таблице достаточно плотные. Что интересно, любители бега из регионов, где акция уже прошла, продолжают выкладывать свои результаты, сопровождая их актуальными хештегами. Такую активность организаторы акции лишь приветствуют.

Проект #velcombegom - благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям и одновременно на популяризацию здорового образа жизни среди белорусов. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.-0-