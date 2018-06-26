Грозы ожидаются на юго-западе Беларуси ночью и утром 27 июня

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью и утром 27 июня в некоторых районах по юго-западу Беларуси ожидаются грозы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду в Беларуси будет наблюдаться переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-западу кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем по югу Беларуси порывы могут достигать 14 м/с.

Температура ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23-28 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю