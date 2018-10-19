Грузия заинтересована в открытии рейса из Минска в Кутаиси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия предлагает организовать новый рейс из Минска в Кутаиси. Эта тема обсуждалась на встрече дипломата с генеральным директором авиакомпании "Белавиа" Анатолием Гусаровым, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.

"На данный момент рейсы между Грузией и Беларусью (Минск-Тбилиси, Минск-Батуми) осуществляются в ночное и утреннее время. В этой связи посол предложил белорусской стороне рассмотреть возможность переноса части полетов на дневное время, а также назначения нового рейса по направлению Минск-Кутаиси", - рассказали в посольстве. Такие меры призваны способствовать расширению связей как в туристической, так и бизнес-сферах.

В свою очередь генеральный директор "Белавиа" отметил, что авиакомпания также заинтересована в расширении сотрудничества с Грузией и выразил готовность рассмотреть в ближайшее время предложенные инициативы. "Белавиа" заинтересована во взаимодействии с крупными грузинскими туркомпаниями на выгодных условиях.-0-