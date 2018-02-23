Таможенники предупреждает о возможных очередях фур на белорусско-литовской границе

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники предупреждают о возможных очередях фур на белорусско-литовской границе в преддверии выходных, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

В преддверии выходных на белорусско-литовском направлении границы возможно скопление грузовых транспортных средств, уже прошедших белорусский таможенный и пограничный контроль и ожидающих въезда в Литву, в связи с неритмичным приемом автомобилей сопредельной стороной. По прогнозам синоптиков, к выходным усилится мороз. Водителей, планирующих поездку, просят учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные пункты пропуска для своевременного пересечения границы.

За вторую декаду февраля белорусско-литовскую границу пересекло более 50 тыс. транспортных средств всех видов. Почти 36% нагрузки приходится на пункт пропуска "Каменный Лог": только грузовых транспортных средств, следующих на выезд из страны, здесь в среднем за сутки оформляется около 390.-0-