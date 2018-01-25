ГТК в 2018 году продолжит работу по продвижению шести проектов международной техпомощи

25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет Беларуси в 2018 году продолжит работу по продвижению шести проектов международной технической помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ГТК Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственным таможенным комитетом ведется работа по продвижению шести проектов международной технической помощи. К таким крупным инфраструктурным проектам относится установка инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска "Берестовица", модернизация пункта пропуска "Урбаны", улучшение инфраструктуры пункта пропуска "Григоровщина", - отметил Юрий Сенько.

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