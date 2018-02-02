Гуляко: главная задача Аппарата Уполномоченного на 2018 год - развитие связей с белорусами зарубежья

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В числе главных задач Аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей в 2018 году будет развитие связей с белорусами зарубежья. Речь об этом шла на коллегии ведомства, сообщает БЕЛТА.

Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко во время коллегии подвел итоги работы государственных органов по делам религий и национальностей в 2017 году. Он также сформулировал задачи на 2018-й, рассказал о ходе выполнения программы развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2016-2020 годы. Главными задачами в нынешнем году станут развитие сотрудничества с религиозными организациями, национально-культурными общественными объединениями и соотечественниками, проживающими за рубежом, патриотическое воспитание молодежи.

Заседание коллегии состоялось 1 февраля. В нем приняли участие представители Администрации Президента, Совета Министров, Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания, заместители председателей райисполкомов, руководящие работники министерств и ведомств, начальники главных управлений идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкомов и Минского горисполкома.

На заседании был утвержден план работы аппарата на 2018 год. Ряд работников райисполкомов, других ведомств были награждены почетной грамотой Уполномоченного по делам религий и национальностей за достижения в работе по развитию этноконфессиональной сферы. Участники заседания коллегии ознакомились с фотовыставкой "Беларусь шматнацыянальная".-0-