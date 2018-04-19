Гуминский: важнейшая роль информагентств заключается в передаче правдивой информации

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейшая роль информагентств заключается в передаче правдивой информации. Такое мнение высказал на заседании Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовета СНГ) в Минске первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, передает корреспондент БЕЛТА.
Виктор Гуминский подчеркнул, что в работе информагентств очень важна не только оперативность, но в первую очередь правдивость, ведь во многом от того, какую информацию передают корреспонденты, зависят настроения в обществе. "Мы видим, как стремительно меняется мир, и все мы находимся на острие событий, ведь вчерашняя новость - это уже история. От журналистов зависит, какие мысли вкладываются в головы людей, от них во многом зависит настроение и позиция граждан", - сказал он.
Событие, прежде чем стать новостью, проходит обработку, и далеко не все, что происходит, впоследствии публикуется, отметил Виктор Гуминский. "Сегодня грамотно поданная информация - вопрос мира", - подчеркнул он.-0-
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