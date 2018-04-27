27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные специалисты активно изучают белорусский опыт организации единого экспертного ведомства. Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Андрей Швед, в некоторых странах наметилась тенденция, когда по белорусской модели образуются единые государственные судебно-экспертные органы. Так, после неоднократных визитов коллег процесс реформирования системы судебно-экспертных учреждений начался в Кыргызстане, Казахстане. "Сейчас активно консультируем коллег из ОАЭ и некоторых стран Западной Европы. Идет активный диалог, они просят оказать содействие и помочь в обосновании, почему это надо делать, признавая наши высокие результаты", - сказал председатель ГКСЭ.

Результатам реформирования судебно-экспертной сферы Беларуси не раз давалась высокая оценка различными иностранными делегациями, которые единогласно признают успешность белорусской модели и все чаще посещают комитет. Так, недавно прошла международная научно-практическая конференция "Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития". В ее работе приняли участие представители более 30 экспертных учреждений из более 20 государств. Более того, в ГКСЭ все чаще поступают просьбы оказать содействие в подготовке иностранных экспертов. Только за последние два года обучение в Беларуси прошли 32 специалиста. В этом году их число серьезно вырастет, а это серьезные поступления в бюджет.

Госкомитет судэкспертиз сегодня посетили военные атташе 11 стран. Представители Венесуэлы, Вьетнама, России, США, Польши, Норвегии, Украины, Германии и других стран ознакомились с лабораториями центрального аппарата комитета, где исследуются наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, нефтепродукты, проводятся взрывотехнические, пожаротехнические, баллистические экспертизы и др. Представители правоохранительных органов обсудили детали взаимодействия между ГКСЭ и министерствами, которые отвечают за национальную безопасность и правопорядок в их странах. По словам Андрея Шведа, этот визит - очередной шаг в развитии международных контактов.-0-