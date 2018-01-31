Институт народных заседателей не исчерпал свои ресурсы - Калинкович

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт народных заседателей не исчерпал свои ресурсы, заявил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович на пресс-конференции, посвященной работе системы судов общей юрисдикции в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши народные заседатели справляются с обязанностями народных представителей. У этого института еще много ресурсов", - сказал Валерий Калинкович.

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