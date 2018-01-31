31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испытания РСЗО "Полонез" с белорусской ракетой планируется провести в первой половине 2018 года. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась отметил, что Беларусь сделала существенный шаг вперед и имеет свою реактивную систему залпового огня "Полонез". "Комплекс весь белорусский, ракета частично не наша. Стоит задача, чтобы она была полностью белорусского производства. Уже много сделано в этом направлении, в том числе в прошлом году. Сейчас мы вышли уже на испытание комплекса с нашей ракетой. Очень надеюсь, что мы проведем его в первой половине года, и надеюсь, что оно будет успешным", - сказал госсекретарь Совбеза.

Среди актуальных задач Станислав Зась назвал также модернизацию зенитно-ракетного комплекса "Бук". "Современные комплексы пользуются спросом во всем мире, но ракета там хоть и модернизированная и улучшенная, но еще старая. Сейчас стоит задача создать ракету белорусскую производства. Тогда это будет совершенно другой комплекс, с другими характеристиками", - подчеркнул он.

Станислав Зась сегодня принял участие в коллегии Госкомвоенпрома, где обсуждались итоги 2017 года и планы на 2018-й. По словам госсекретаря, работу предприятий и организаций Госкомвоенпрома в прошлом году можно признать положительной. "Положительные экономические показатели, растет объем производства, растет прибыль предприятий, увеличивается экспорт. У нас выросло и количество стран, которые закупают продукцию, - с 60 до 69 за год. Отрадно, что все меньше стран выступают в роли посредников, мы напрямую торгуем со всем миром. Радуют успехи в развитии летательных аппаратов. Много сделано по беспилотной авиации, сейчас стоит самая главная задача на этот год - создание беспилотных ударных аппаратов. Думаю, в этом году она будет решена в полном объеме", - заключил Станислав Зась.-0-