29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные ученые и медиаэксперты проведут мастер-классы для участников проекта "Путь к успеху" Академии управления при Президенте Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил ректор вуза Марат Жилинский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Марата Жилинского, для проекта "Путь к успеху" отобрали 30 молодых людей до 31 года из 1,5 тыс. членов единого перспективного кадрового резерва. Они прошли критериальный отбор, владеют коммуникационными данными и мотивированы стать будущими государственными служащими. "Эти ребята в будущем будут составлять элиту страны. В течение года мы обучим их, дадим специальные программы. Известные ученые и медиаспециалисты проведут мастер-классы", - рассказал он.

Проект "Путь к успеху" пройдет с марта по ноябрь. По его окончании каждый участник представит свой инновационный проект, направленный на практическое решение какой-либо проблемы в сфере идеологии, медиа и др. По итогам проекта будет составлен рейтинг, лучших участников включат в специальный резерв и будут рекомендовать к продвижению по службе в государственных органах, ведомствах, силовых структурах.

Старт проекту был дан сегодня в Академии управления. В его открытии принял участие министр информации Александр Карлюкевич. "Путь к успеху", по его мнению, интересная инициатива, которая позволит содействовать профессиональному развитию и карьерному продвижению талантливой молодежи. Участникам проекта министр пожелал не забывать о саморазвитии. "Любая учеба, когда у нее системный характер, всегда приносит пользу, позволяет расширять творческие и гражданские возможности, повышать свой социальный статус. Поэтому очень хотелось бы пожелать в дополнение к тем практическим семинарам и занятиям, которые пройдут в Академии управления, все же всегда заниматься самообразованием. Потому что без этого неинтересно жить", - подчеркнул он.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить кадровый потенциал государственных органов и организаций страны, привлечь молодежь к государственному строительству в Беларуси, а также популяризировать государственную службу.-0-