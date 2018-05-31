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Юбилейную 50-ю квартиру от "Евроопт" выиграл начальник ГАИ Минского района Иван Кузьменко. "Жилплощадь расширили - теперь можно и семью расширить!"

Общество 31.05.2018 | 14:26
Выигрыш квартиры позволил Ивану и Светлане Кузьменко задуматься о пополнении семьи!
Выигрыш квартиры позволил Ивану и Светлане Кузьменко задуматься о пополнении семьи!

Квартирный вопрос волнует практически каждую семью, особенно, когда в ней есть маленькие дети. У Светланы и Ивана Кузьменко двое сыновей, периодически задумывались и о третьем малыше, но скромная жилплощадь останавливала… Пока во вторник Ивану не позвонили с розыгрыша суперпризов юбилейного, 70-го, тура игры "Удача в придачу!" с невероятной новостью: он выиграл квартиру в Минске! "Жилплощадь расширили, теперь можно и семью расширить!" - сразу же заявил супруге этот счастливчик.

Целая буря эмоций ожидала 29 мая и трех прекрасных дам, которые выиграли новенькие "Джили Атлас" от "Евроопт"! Так крупно повезло контролеру-кассиру Валентине Петкун из агрогородка Ахремовцы, а также минчанкам - бухгалтеру Елене Дорониной и пенсионерке Валентине Черток. Кстати, последняя на радостях примчалась прямо в студию игры, чтобы скорее увидеть выигранный автомобиль! И на всю страну пообещала: "Пойду сдавать на права!"

Увидеть розыгрыш призов юбилейного тура игры "Удача в придачу!", который состоялся во вторник, можно было заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Одноклассники". При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции счастливчиков. Запись розыгрыша опубликована в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

А уже в четверг, 31 мая, самые удачливые покупатели 70-го тура вместе с родными и близкими собрались в том же минском "Е-Сити", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. Кстати, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

Главным счастливчиком этой недели стал, конечно же, Иван Кузьменко из Минска, который работает начальником ГАИ Минского района - именно он выиграл квартиру в столице! Кстати, это уже 50-я квартира, разыгранная "Евроопт" в игре "Удача в придачу!".

Шоколадка для любимой жены обернулась для Ивана Кузьменко ключами от столичной квартиры!
Шоколадка для любимой жены обернулась для Ивана Кузьменко ключами от столичной квартиры!

Как рассказал победитель, в игре их семья участвует больше года. "Продукты покупаем? Покупаем! В магазины ходим? Ходим! Вот и решили поучаствовать, - логично рассуждает он. - На прошлой неделе делал покупки в большом "Евроопт" в Лошице. Купил фрукты, овощи, булочки… И шоколадку для любимой жены! Она и стала для нас такой удачной!"

Судьбоносная новость о победе застала Ивана Кузьменко в дороге, и он в прямом эфире удивил своей сдержанностью. "Я такой человек, что эмоции держу при себе, - объясняет он теперь. - Конечно, мы все были в радостном шоке, признаюсь честно, не верили, пока в интернете все не посмотрели, хотя все сразу же начали звонить, поздравлять!"

И сегодня супруги вместе с сыновьями, 3-летним Алексеем и 9-летним Павлом, осматривая выигранную квартиру, не уставали поражаться: кто бы мог подумать, что их мечта сбудется, и маленькая шоколадка превратится в просторную жилплощадь в столице?!

Выигранную квартиру семья победителей оценила всем составом! Просторная и район шикарный!
Выигранную квартиру семья победителей оценила всем составом! Просторная и район шикарный!

Тем более что новостройка с выигранной квартирой находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте. Так что вариантов решения жилищного вопроса у победителей теперь масса!

Вариантов улучшения жилищных условий у супругов теперь масса!
Вариантов улучшения жилищных условий у супругов теперь масса!

"Жилплощадь я обеспечил, теперь можно и о пополнении семьи задуматься, - в шутку и всерьез говорит Иван Кузьменко, с хитринкой посматривая на любимую супругу. - И всем, кто участвует в игре, желаю такой же удачи. Главное - не зацикливаться, вот мы просто делали покупки, даже не думали о выигрыше - и все получилось!"

А три удачливые покупательницы сегодня уехали из "Е-Сити" на новеньких внедорожниках "Джили Атлас", солидных и комфортабельных. Стоимость каждого - почти 42 тыс. рублей, или $21 тыс. И это уже 189-й, 190-й и 191-й автомобили, которые нашли своих владельцев в игре от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Джили Атлас", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой
Покупатели, выигравшие новенькие "Джили Атлас", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Ключи от одного из двух кристально-белых внедорожников вручены Валентине Черток из Минска, которая 32 года проработала телеграфисткой, а сегодня уже находится на заслуженном отдыхе.

Валентина Черток из Минска во вторник на радостях примчалась прямо в "Е-Сити" и сегодня тоже не скрывала восторга! "Возможно, и сама на права решусь сдать, ну как от такой удачи отказаться?"
Валентина Черток из Минска во вторник на радостях примчалась прямо в "Е-Сити" и сегодня тоже не скрывала восторга! "Возможно, и сама на права решусь сдать, ну как от такой удачи отказаться?"

"Всегда верила, всегда шла только в "Евроопт" и всегда говорила: "Я все равно что-то выиграю, хоть тысячу!" А видите, выиграла машину! - эмоционально радуется своей удаче Валентина Витальевна. - Я живу одна, сыновья с семьями отдельно проживают, так, бывает, что на 20 рублей делаю покупки, а бывает и на 10, как пенсия позволяет. Но "товар удачи" беру всегда. На прошлой неделе вот купила баночку кукурузы для салата, а во вторник как раз его приготовила, села кушать, заодно и телевизор включила - смотрю, розыгрыш, и мое имя на экране! И следом звонок! Я и кричала "Ура, я выиграла!", я и плакала, я и прыгала, давление было 175 на 100! Как прилетела в "Е-Сити", и что я там говорила, уже даже и не помню!"

Как распорядиться выигранным автомобилем, эта удачливая покупательница еще думает. "Возможно, и сама на права решусь сдать, мне сейчас 62 года, так что годиков 10 еще можно поездить. У меня есть подруга, она водит, вот и меня агитирует, - с улыбкой говорит Валентина Черток. - Наверное, надо решаться, ну как от такой удачи отказаться?"

На втором белоснежном "Джили Атлас" теперь будет с шиком ездить Валентина Петкун из агрогородка Ахремовцы Витебской области, которая работает контролером-кассиром в магазине "Евроопт" в городе Браславе.

Контролера-кассира Валентину Петкун новость застала прямо на рабочем месте – в "Евроопт". "Теперь есть стимул получить права, чтобы на работу ездить на шикарной машине!"
Контролера-кассира Валентину Петкун новость застала прямо на рабочем месте – в "Евроопт". "Теперь есть стимул получить права, чтобы на работу ездить на шикарной машине!"

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только седьмой крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает более 38 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и пять автомобилей. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

"Новость меня застала прямо на рабочем месте, и я никак не могла поверить - ведь это первый такой крупный выигрыш в нашем магазине! Так что все коллеги меня бросились поздравлять, мы так радовались, было столько эмоций, что не высказать словами, - в восторге эта счастливица. - Играть я начала, как только у сотрудников "Евроопт" появилась такая возможность, до этого выигрывала 2 рубля на телефон, потом сертификат на 5 рублей, а третьим призом стал автомобиль! Удачу принес кетчуп!"

Водительских прав у Валентины Петкун нет, но они есть у мужа и двух сыновей. "Пока они меня будут подвозить на работу, а там, может, и сама сдам на права, такой стимул появился. Одно дело на старенькой машине ездить, а другое - на такой шикарной! - радуется эта счастливица. - И всем хочу сказать: играйте и надейтесь на удачу, в этой игре все по-настоящему, так что каждому может повезти!"

Ну а жемчужно-серебристый красавец "Джили Атлас" достался Елене Дорониной, бухгалтеру из Минска. К сожалению, новость о выигрыше застала Елену в больнице. Но она специально перенесла операцию, чтобы сегодня присутствовать на церемонии награждения лично, вместе с дочками и супругом.

Семье Дорониных новенький автомобиль принесла покупка в магазине "Бруснічка". Елена верила в победу, а ее супруг мечтал о мощном джипе!
Семье Дорониных новенький автомобиль принесла покупка в магазине "Бруснічка". Елена верила в победу, а ее супруг мечтал о мощном джипе!

"Решили с мужем прогуляться, а заодно зашли в "Бруснічку", купили там продуктов по мелочи - две пачки риса, капусту, морковку для щей… Получилось всего на 13 рублей покупок, то есть на один код. И он стал для нас таким удачным!" - рассказала она.

"Я всегда верила, что выиграю что-то крупное, дочки и супруг даже подшучивали надо мной по этому поводу. Но я им всегда отвечала: иду по нарастающей, уже 2 рубля и 5 рублей выиграла, теперь жду автомобиль, а потом будет квартира! – с улыбкой поделилась Елена. - Так что, когда выиграла внедорожник, уже я над ними смеялась: "А я вам говорила!" Конечно, дети были в восторге, прыгали от радости. Муж всегда мечтал о джипе, мощном, красивом, так что это будет ему от меня подарок, у него как раз 24 мая был день рождения!"

"Секрет победы? Верить и знать, что это реально, ну и ходить в "Евроопт" и "Бруснічку", конечно. В лотереи я никогда не играла, а здесь покупаешь продукты, и тебе дается шанс выиграть крупный приз, так почему бы им не воспользоваться? - говорит Елена Доронина. - Лично я просто верила, что мне повезет, так и получилось!"

Розыгрыш призов 70-го тура успешно состоялся, а значит, список победителей пополнился новыми именами - уже 50 столичных квартир и 191 шикарный автомобиль обрели своих хозяев в игре от "Евроопт". И это не говоря о других призах, которых с начала игры, то есть с февраля 2016 года, разыграно свыше 1,8 млн! Призовой фонд "Удачи в придачу!" за это время составил более $17 млн!

А игра продолжается - и значит, шанс присоединиться к числу счастливчиков есть абсолютно у каждого из нас! Уже во вторник, 5 июня, все игровые коды, полученные за покупки с 28 мая по 3 июня, будут претендовать на призы 71-го тура. На кону более 30 000 денежных призов, три внедорожника, на этот раз марки "Ниссан Джук", и квартира в респектабельном районе Минске, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6!

А уже 5 июня игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 71-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!
А уже 5 июня игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 71-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Розыгрыш автомобилей и квартиры можно будет увидеть в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by, начало в 18.20. А розыгрыш денежных призов в прямой трансляции на сайте evroopt.by, начало в 19.00. И, конечно, можно заглянуть во вторник в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8, где будут разыгрываться эти призы, чтобы увидеть все происходящее своими глазами.

Ну а пока до розыгрыша остается несколько дней, самое время отправиться на шопинг. Не упустите отличную возможность встретиться с удачей! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!
"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!

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